Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Канны-2021

Владу Яме - 39!

Роман Вакарчука

Atlas Weekend

Самое дорогое

Где отдохнуть
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

МакSим внезапно стало лучше после трех недель комы – представительница певицы

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
10 июля, 14:00
Копировать ссылку
Представительница певицы МакSим сообщила хорошую новость – состояние артистки улучшилось. Но врачи пока не дают обнадеживающих прогнозов
Менеджер МакSим сообщила, что состояние певицы улучшилось
Менеджер МакSим сообщила, что состояние певицы улучшилось / Фото: instagram.com/maksimartist

Певице МакSим, которая уже несколько недель находится в состоянии искусственной комы, стало немного лучше. При этом врачи обнадеживающих прогнозов пока не дают.

О том, что состояние Марины Абросимовой немного улучшилось, сообщила ее менеджер Маргарита Соколова у себя в Instagram-профиле.

Дорогие друзья! Все ваши молитвы и добрые мысли и ваши добрые пожелания в адрес Марины-Макsим, все были очень нужны и важны. Врачи прогнозов дальнейших не дают пока, но то, что наметилась положительная динамика это радость, – написала представительница МакSим в посте.

Об улучшениях также рассказала и пиар-менеджер певицы Яна Богушевская, пишет Teleprogramma.pro:

У Марины есть положительная динамика. Ей стало лучше, но более подробно смогу что-то вам сказать после общения с врачами.

Российская исполнительница МакSим уже более трех недель находится в больнице, куда она была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Ее буквально сразу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя некоторое время появилась информация об ухудшении состояния МакSим и что поражение легких составляло уже 80%.

Певица попала в больницу после концерта в Казани. Даже несмотря на плохое самочувствие MaкSим решила не отменять концерт.

Певица МакSим концерт в Казане – смотрите полное выступление:

Напомним, что ранее пиар-менеджер МакSим опровергла информацию о том, что певица вышла из комы после визита священника.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Последние новости
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
4 способа сварить кофе без джезвы и кофеварки
Хакнуть
Канны набирают обороты
6 - 17 июля

Мюзикл о любви открыл фестиваль

Рассказываем о чем фильм "Аннетт"
Цитата дня

Верните этой женщине ее жизнь. Рабство было отменено много лет назад. Смерть ненасытному патриархату, который делал это с женщинами веками! Это нарушение прав человека! Бритни, мы скоро освободим тебя из этой тюрьмы.

Мадонна певица
Как Мадонна поддержала Бритни Спирс
Первый кадр со съемок продолжения "Секса в большом городе"
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Сольный концерт
DOROFEEVA
31 июля / 20:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Пить стакан теплой воды натощак
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять