МакSим внезапно стало лучше после трех недель комы – представительница певицы

Представительница певицы МакSим сообщила хорошую новость – состояние артистки улучшилось. Но врачи пока не дают обнадеживающих прогнозов

Менеджер МакSим сообщила, что состояние певицы улучшилось / Фото: instagram.com/maksimartist

Певице МакSим, которая уже несколько недель находится в состоянии искусственной комы, стало немного лучше. При этом врачи обнадеживающих прогнозов пока не дают.

О том, что состояние Марины Абросимовой немного улучшилось, сообщила ее менеджер Маргарита Соколова у себя в Instagram-профиле.

Дорогие друзья! Все ваши молитвы и добрые мысли и ваши добрые пожелания в адрес Марины-Макsим, все были очень нужны и важны. Врачи прогнозов дальнейших не дают пока, но то, что наметилась положительная динамика это радость, – написала представительница МакSим в посте.

Об улучшениях также рассказала и пиар-менеджер певицы Яна Богушевская, пишет Teleprogramma.pro:

У Марины есть положительная динамика. Ей стало лучше, но более подробно смогу что-то вам сказать после общения с врачами.

Российская исполнительница МакSим уже более трех недель находится в больнице, куда она была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Ее буквально сразу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя некоторое время появилась информация об ухудшении состояния МакSим и что поражение легких составляло уже 80%.

Певица попала в больницу после концерта в Казани. Даже несмотря на плохое самочувствие MaкSим решила не отменять концерт.

Певица МакSим концерт в Казане – смотрите полное выступление:

Напомним, что ранее пиар-менеджер МакSим опровергла информацию о том, что певица вышла из комы после визита священника.