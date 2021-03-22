Максим Ежов из "Танців з зірками" о страшном ДТП: "Никто не понимал, как я выжил"

Танцор чудом остался в живых

24-летний Максим Ежов, звезда "Танців з зірками" и артист балета Оли Поляковой, рассказал о страшной аварии, в результате которой чуть не погиб.

По словам артиста, после ДТП он переосмыслил многие вещи в жизни.

"Не важно, на чем ты ездишь, не важно, в чем ты ходишь, какой у тебя IPhone, в каком обществе ты находишься. Надо ценить самое главное, что у тебя есть, – это твою жизнь, это развитие и к чему-то стремиться. А ездить на крутых машинах и всем показывать… всем нас*ать на самом деле. Всем все равно, кто ты и что ты. На чем ты ездишь", – говорит Макс в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

Макс Ежов Фото: instagram.com/ezhov_maksim_

По словам Ежова, когда на место аварии прибыли полицейские, они удивились, как ему удалось выжить. Представители правоохранительных органов даже подумали, что ДТП было не настоящим, и на его месте снимали кино.

"Меня один полицейский узнал, говорит: "Здравствуйте. А вы что, фильм снимаете?" Говорю: "Вы камеры наблюдаете? А я главный герой? Я еще не дорос до этого". Второй говорит: "Я не понимаю, как он выжил". Никто не понимал, как я выжил", – рассказал Ежов.

После этого, по словам Макса, он всегда и везде пристегивает ремень безопасности.

"Если б не ремень, я вылетел бы в люк, который был открыт", – вспомнил танцор.

И Макс прав: важнее всего в жизни – это сама жизнь, здоровье, а мы бы добавили в этот список мирное небо над головой. К слову, вышел новый выпуск дерзкого социального YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь". В этот раз колоритный пенсионер-влогер поговорил с молодыми людьми о том, готовы ли современные украинцы воевать за Родину.

Напомним, Макс Ежов из "Танців з зірками" показал разбитую машину и обматерил ЖЭК.

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