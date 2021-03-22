Максим Ежов из "Танців з зірками" о страшном ДТП: "Никто не понимал, как я выжил"
Танцор чудом остался в живых
24-летний Максим Ежов, звезда "Танців з зірками" и артист балета Оли Поляковой, рассказал о страшной аварии, в результате которой чуть не погиб.
По словам артиста, после ДТП он переосмыслил многие вещи в жизни.
"Не важно, на чем ты ездишь, не важно, в чем ты ходишь, какой у тебя IPhone, в каком обществе ты находишься. Надо ценить самое главное, что у тебя есть, – это твою жизнь, это развитие и к чему-то стремиться. А ездить на крутых машинах и всем показывать… всем нас*ать на самом деле. Всем все равно, кто ты и что ты. На чем ты ездишь", – говорит Макс в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".
По словам Ежова, когда на место аварии прибыли полицейские, они удивились, как ему удалось выжить. Представители правоохранительных органов даже подумали, что ДТП было не настоящим, и на его месте снимали кино.
"Меня один полицейский узнал, говорит: "Здравствуйте. А вы что, фильм снимаете?" Говорю: "Вы камеры наблюдаете? А я главный герой? Я еще не дорос до этого". Второй говорит: "Я не понимаю, как он выжил". Никто не понимал, как я выжил", – рассказал Ежов.
После этого, по словам Макса, он всегда и везде пристегивает ремень безопасности.
"Если б не ремень, я вылетел бы в люк, который был открыт", – вспомнил танцор.
И Макс прав: важнее всего в жизни – это сама жизнь, здоровье, а мы бы добавили в этот список мирное небо над головой. К слову, вышел новый выпуск дерзкого социального YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь". В этот раз колоритный пенсионер-влогер поговорил с молодыми людьми о том, готовы ли современные украинцы воевать за Родину.
Напомним, Макс Ежов из "Танців з зірками" показал разбитую машину и обматерил ЖЭК.
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