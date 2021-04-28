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Макс Михайлюк поделился первым фото с дочкой и показал процесс родов

Сегодня, 18:59

Экс-"холостяк" поделился трогательными фото с подписчиками в соцсети. Поклонники Михайлюка засыпали его поздравлениями

Вчера, 27 апреля, экс-герой 10 сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк впервые стал отцом. Уже сегодня он опубликовал первое фото их с Дашей Хлыстун дочки. Девочку назвали Ариана.

Кроме этого, Михайлюк опубликовал фото, на котором она запечатлен вместе со своей возлюбленной, Дарьей Хлыстун, в момент родов.

"Моя маленькая, папа всегда будет рядом. Дашуля, ты мой герой", – трогательно подписал снимки Макс.

Макс Михайлюк с дочкой и Дарье Хлыстун
Макс Михайлюк с дочкой и Дарье Хлыстун
Фото: instagram.com/flymax305/

О том, что Макс и Даша впервые станут родителям, стало известно в феврале этого года. После окончания шоу "Холостяк-10" Макс и Даша некоторое время скрывали свои отношения, но со временем стали чаще появляться на публике вдвоем. В 2020 году они признались, что живут вместе. Примечательно, что еще в ноябре 2020-го года Дарья призналась, что "пока не собирается замуж", а буквально через несколько месяцев пара объявила о беременности и свадьбе.

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