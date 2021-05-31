Любовь Успенская написала завещание после скандала с экс-супругом

Любовь Успенская продолжает борьбу за имущество с мужем Александром Плаксиным. Певице по совету адвоката написала завещание

Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official, Скриншот из YouTube

Любовь Успенская продолжает выяснять отношения с экс-супругом Александром Плаксиным. После того, как бывший возлюбленный отсудил у нее половину нажитого имущества, певица написала завещание.

По словам адвоката Успенской Елены Сениной, это вынужденный шаг, чтобы экс-супруг не смог претендовать на ее наследство.

Любовь Успенская и Александр Плаксин Фото: YouTube, instagram.com/uspenskayalubov_official

Адвокат добавила, что Плаксин не только отсудил у артистки половину 400-миллионного состояния, но еще втайне от нее переписал на себя квартиру в Лос-Анджелесе. Успенская пыталась поговорить с экс-супругом и решить вопрос раздела семейного имущества мирно, но он не шел на контакт.

"Когда Любовь поняла, что Александр недоговороспособен, когда он пять раз не ответил на предложение начать переговоры, она по моему настоянию оформила завещание", – объяснила адвокат певицы в эфире программы "Звезды сошлись".

Напомним, что Любовь Успенская и Александр Плаксин состояли в браке с 1987 года. Бизнесмен перебрался в Америку, где и живет последние годы. Пара уже давно не вместе.

Ранее мы рассказывали, что Любовь Успенская помирилась с дочкой после громкого скандала.

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