Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Любовь Успенская написала завещание после скандала с экс-супругом

Сегодня, 15:43

Любовь Успенская продолжает борьбу за имущество с мужем Александром Плаксиным. Певице по совету адвоката написала завещание

Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official, Скриншот из YouTube

Любовь Успенская продолжает выяснять отношения с экс-супругом Александром Плаксиным. После того, как бывший возлюбленный отсудил у нее половину нажитого имущества, певица написала завещание.

По словам адвоката Успенской Елены Сениной, это вынужденный шаг, чтобы экс-супруг не смог претендовать на ее наследство.

Любовь Успенская и Александр Плаксин
Любовь Успенская и Александр Плаксин
Фото: YouTube, instagram.com/uspenskayalubov_official

Адвокат добавила, что Плаксин не только отсудил у артистки половину 400-миллионного состояния, но еще втайне от нее переписал на себя квартиру в Лос-Анджелесе. Успенская пыталась поговорить с экс-супругом и решить вопрос раздела семейного имущества мирно, но он не шел на контакт.

"Когда Любовь поняла, что Александр недоговороспособен, когда он пять раз не ответил на предложение начать переговоры, она по моему настоянию оформила завещание", – объяснила адвокат певицы в эфире программы "Звезды сошлись".

Напомним, что Любовь Успенская и Александр Плаксин состояли в браке с 1987 года. Бизнесмен перебрался в Америку, где и живет последние годы. Пара уже давно не вместе.

Ранее мы рассказывали, что Любовь Успенская помирилась с дочкой после громкого скандала.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Успенская заявила, что займется изменениями внешности своей дочери: Будет куколкой "Он 30 лет меня использовал": Любовь Успенская начала развод с мужем Любовь Успенская узнала страшную правду о смерти своей матери
Любовь Успенская разводы звезд
Реклама

Новости партнеров

Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 15:46Events

Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь

Сегодня, 11:02Звездно

Олег Филимонов о внезапной смерти 15-летнего внука: Мы предполагаем, что оторвался тромб

Сегодня, 10:53Звездно

Наташа Королева в боди устроила откровенные танцы под украинскую песню

Сегодня, 10:23Вкусно

Что приготовить из куриного филе на ужин – 5 оригинальных рецептов

Сегодня, 00:03Звездно

Олег Филимонов потерял внука (обновлено)

Вчера, 08:01Здорово

Аллергия на солнце и пыльцу: как распознать и справиться

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 30 мая – 5 июня: все знаки зодиака

29 маяЗвездно

Холостяк Тимати в финале шоу выбрал Катю Сафарову

29 маяЗвездно

Жизнь после Холостяка: чем занимаются участницы 11-го сезона и как им помогло реалити

29 маяЗвездно

Мишина и Эллерт опровергли слухи о расставании, но признались, что ссорятся и мало видятся

29 маяЗвездно

Брежнева, Меладзе и Лепс выступили на вечеринке у Виктора Лукашенко – СМИ

29 маяЗвездно

Саша убивал, люди помогали: Алина Гросу раскрыла подробности жизни с бывшим мужем

29 маяЗвездно

Как живут Анна Богдан и Михаил Заливако после Холостяка. Появились их совместные снимки вне проекта

29 маяЗвездно

Алина Гросу о романе с 37-летним Полянским: Он друг, а не скорая помощь

29 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 29 мая для всех знаков зодиака: Козероги, обращайте внимание на подсказки вокруг вас!

29 маяЗвездно

Злата Огневич назвала участниц Холостяка-11 змеями: что произошло

Новости партнеров

В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Что едят звезды: Соломия Витвицкая показала свой завтрак
Что едят звезды: Соломия Витвицкая показала свой завтрак
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Дочка Заворотнюк розповіла, що лікувалася після хвороби матері
Дочка Заворотнюк розповіла, що лікувалася після хвороби матері
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Як мило: дружина екс"Холостяка" опублікувала нові фото доньки
Як мило: дружина екс"Холостяка" опублікувала нові фото доньки

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять