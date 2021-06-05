Барбаре Брыльской – 80. Мы вспомнили лучшие роли знаменитой польской актрисы
Барбара в свое время сыграла во многих откровенных фильмах. Предлагаем узнать о нескольких ролях актрисы, известной всем по фильму "Ирония судьбы, или С легким паром"
Легенда кино, польская актриса Барбара Брыльска 5 июня отмечает свой юбилей – ей исполняется 80 лет.
Актриса родилась в 1941 году в местечке Скотники возле города Лодзь. Первый раз Барбара снялась в кино в 15 лет – девушка сыграла в фантастическом фильме "Галоши счастья". Мы же прекрасно знаем ее по роли Нади Шевелевой в "Иронии судьбы" Эльдара Рязанова. Однако, Барбара Брыльска сыграла в откровенных фильмах, в драматических и комедийных.
Life Сегодня решили вспомнить самые яркие роли Барбары Брыльской.
Польская драма. Главный герой фильма – врач "Скорой помощи" Анджей Сенницкий, которого после бурной супружеской ссоры покидает жена. Анджей скрывает от коллег причину, по которой он остался в городе во время отпуска. Во время визита к больному он знакомится с молодой девушкой по имени Гражина, с которой завязываются близкие отношения. Между тем жена, бунт которой оказался кратковременным, неожиданно возвращается к Анджею. Он вовремя понял, что любит жену, а увлечение Гражиной мимолетно, и он, порвав с ней, примиряется с женой. Барбара тут исполнила роль сестры Гражины, после которой началась большая карьера в кино.
В 1966 году Барбара исполнила роль жрицы Камы в исторической драме польского режиссера Ежи Кавалеровича. В ленте рассказывается о жизни фараона Рамсеса XIII, бесстрашного воина и пылкого влюбленного. Фараоны уже не являются всесильными правителями, казна пуста. Любовь молодого фараона к двум женщинам не приносит ему счастья. Его сын, рожденный от еврейки Сары, не имеет права наследования трона, жрица Кама лишена права на плотскую любовь.
Скандальный польский фильм, где Брыльска исполнила роль Евы. Героиня недавно похоронила мужа, с которым прожила семь лет. Она не любила его и вышла замуж по совету матери. На выставке Ева случайно знакомится с Адамом (Ян Новицкий), он остается у нее на ночь, но потом долго не звонит. Следом начинается сумасшедшее хитросплетение любви и измены, боли и счастья. К концу фильма герои буквально меняются местами. Мало кто знает, но в откровенных сценах, где актеры снимались полностью голышом, Барбаре это не нравилось и она просила партнера по съемочной площадке надевать капроновые колготки.
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