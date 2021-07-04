Лобода засветила горячие бедра в черном боди: Несите огнетушитель

Светлана Лобода, которая недавно в откровенном платье засветила бюст на фестивале "Жара" в Москве, поделилась с поклонниками горячими кадрами. В своем Instagram-профиле артистка опубликовала пару снимков, на которых продемонстрировала бесконечно длинные ноги.
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На фото Светлана Лобода позирует в черном боди со стильным поясом и в черных туфлях на каблуках. "У всякого безумия есть своя логика", – написала певица в посте.
Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:
Пораженные красотой Лободы фанаты в комментариях оставили сотни комплиментов любимице:
- "Если и шальная императрица – то только такая"
- "Несите огнетушитель"
- "Какая вы и такие фотки на ночь... Вместо сна хочется пойти сделать хотя бы присед и отжимания"
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Напомним, что ранее Светлана Лобода в блестящем мини сыграла на барабанах перед многотысячной толпой на "Алых парусах".