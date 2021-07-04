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Лобода засветила горячие бедра в черном боди: Несите огнетушитель

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
4 июля, 09:50
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Певица Светлана Лобода поделилась со своими подписчиками в Instagram весьма откровенными кадрами
Светлана Лобода показала горячее фото в купальнике
Светлана Лобода показала горячее фото в купальнике / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода, которая недавно в откровенном платье засветила бюст на фестивале "Жара" в Москве, поделилась с поклонниками горячими кадрами. В своем Instagram-профиле артистка опубликовала пару снимков, на которых продемонстрировала бесконечно длинные ноги.

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На фото Светлана Лобода позирует в черном боди со стильным поясом и в черных туфлях на каблуках. "У всякого безумия есть своя логика", – написала певица в посте.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Пораженные красотой Лободы фанаты в комментариях оставили сотни комплиментов любимице:

  • "Если и шальная императрица – то только такая"
  • "Несите огнетушитель"
  • "Какая вы и такие фотки на ночь... Вместо сна хочется пойти сделать хотя бы присед и отжимания"

Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

О самых горячих фигурах украинского шоу-бизнеса смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее Светлана Лобода в блестящем мини сыграла на барабанах перед многотысячной толпой на "Алых парусах".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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