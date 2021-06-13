Лобода после скандала нашла замену Крапивиной. Теперь певица работает с продюсером Земфиры

Недавняя премия МУЗ-ТВ стала поводом для массы скандалов и заявлений звезд. Продюсер Лободы Нателла Крапивина не только поссорилась с Киркоровым, но и заявила об уходе из шоу-биза

Светлана Лобода поменяла продюсера Нателлу Крапивину на Табриза Шахиди Фото: instagram.com/natellakrapivina, instagram.com/itabriz

После того как продюсер Нателла Крапивина поскандалила с Филиппом Киркоровым, она удивила всех известием, что больше не будет продюсировать Светлану Лободу. Все эти дни многие пытались угадать, кто же теперь будет работать с украинской артисткой. Как оказалось, певица уже нашла себе нового продюсера и весьма известного – Табриза Шахиди.

В своем Instagram-аккаунте Табриз Шахиди опубликовал совместное фото со Светланой Лободой и подписал контакты, по которым можно связаться для сотрудничества. Табриз и Светлана уже были знакомы до этого – продюсер помогал певице по коммерческим предложениям и в организации концертов. Теперь же звезды будут сотрудничать более плотно.

Светлана Лобода и ее продюсер Табриз Шахиди Фото: instagram.com/itabriz

Табриз Шахиди – один из самых востребованных российских продюсеров. Он работает с Земфирой, Тиной Канделаки, Еленой Темниковой, Валерией Кудрявцевой и многими другими. Ивент-агентство продюсера работает еще с 2003 года.

С Нателлой Крапивиной Светлана Лобода работала 11 лет. Именно на этот период пришелся взлет карьеры артистки. После премии МУЗ-ТВ и скандала Нателла заявила, что больше не хочет работать ни с Лободой, ни в шоу-бизнесе вообще.

Напомним, что Нателла Крапивина разгромила российский шоу-бизнес и дерзко прокомментировала фото Филиппа Киркорова на красной дорожке премии. На том снимке певец позировал с группой полуобнаженных мужчин и своим новым другом Давидом Манукяном. Нателла написала, что "раньше на Кавказе расчленяли на шашлык" за такое. Как продюсер объяснила позже, она имела в виду ненависть не к геям, а к неталантливым звездам, намекая на Давида Манукяна.

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