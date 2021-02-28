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Лилия Ребрик заразилась коронавирусом: что ведущая говорит о болезни

Сегодня, 12:19

Ведущая программы "Ранок з Україною" находится на самоизоляции

Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик, которая стала послом просветительского проекта ЮНИСЕФ в Украине, сдала тест на COVID-19, который оказался положительным. Сейчас телезвезда находится на самоизоляции.

Несколько дней назад у Лилии поднялась температура, поэтому она отправилась сдавать тест на коронавирус. Зрители "Ранок з Україною" заметили отсутствие ведущей в эфире, поэтому начали интересоваться, все ли в порядке с ее здоровьем.

Ведущая Лилия Ребрик
Ведущая Лилия Ребрик
Фото: телеканал "Украина"

"Как и любой живой человек, когда он болеет, я взяла инста-, теле- "отпуск" на несколько дней. И, как и любой живой человек, я очень расстроилась, когда увидела в результатах анализов слово "выявлено". Да, у меня коронавирус", – сообщила ведущая в воскресенье, 28 февраля, в Instagram-посте.

Лилия Ребрик написала, отметила все съемки, спектакли и эфиры "Ранку з Україною" на ближайшие две недели. Ее также не будет в марафоне 8 марта.

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"Что касается моего самочувствия – я бы предпочла, чтобы ответ на этот вопрос остался за кадром️. По крайней мере – пока! Всем желаю здоровья", – подытожила телеведущая.

Сейчас вся "дикая семейка" находится на самоизоляции. Пока Лилия будет на больничном, в утренних эфирах ее заменят коллеги Мария Мельник и Григорий Герман.

Мы желаем Лилии скорейшего выздоровления и возвращения в прямые эфиры!

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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