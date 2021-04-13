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Лилия Ребрик нежно поздравила папу с днем рождения: Рядом с тобой я всегда маленькая девочка

Сегодня, 18:56

Телеведущая в день рождения папы опубликовала видео с ним и поблагодарила его за то, что он всегда верит в нее

Ведущая "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик, которая недавно переболела COVID-19, опубликовала трогательный пост посвященный своему папе в честь его дня рождения.

В Instagram телеведущая поделилась видео, на котором ее папа с гордостью рассказывает о достижениях своей дочери. Артистка поблагодарила его за то, что он всегда ее поддерживал и верил в нее.

(@liliia.rebrik)

"Спасибо, что ты всегда рядом! Всегда поддерживаешь! Всегда веришь! Что отпустили в 16 лет в Киев ... Ну и конечно, всегда есть возможность оставаться маленькой девочкой рядом с тобой!", – написала Лилия.

Подписчики в комментариях оставили много теплых слов папе телеведущей.

"Какой замечательный папуля, глаза горят и весь светиться от счастья! Здоровья и долгих лет!", "Ну теперь понятно в кого вы такая.... Папа чудесный!", "Здоровья такому заботливому папе", – написали в Сети.

Ранее Лилия Ребрик опубликовала трогательное семейное фото с родителями и своими дочками.

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