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Леся Никитюк живет за счет рекламы в соцсетях, а на телевидении почти не зарабатывает

Сегодня, 09:28

Судя по всему, сейчас Леся больше блогер, чем телеведущая

Леся Никитюк похвасталась модным костюмом
Леся Никитюк похвасталась модным костюмом
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк собрала уже почти четыре миллиона подписчиков в Instagram, а недавно ее аккаунт в соцсети взломали и обнародовали скриншоты с личной перепиской. Она призналась, что во время пандемии больше денег ей приносит блогерство, нежели работа на телевидении.

За работой можно пропустить лето и не выполнить ничего из чек-листа. Мы подготовили календарь летних лайфхаков специально для тех, кто хочет провести оставшиеся два месяца лета ярко и с удовольствием.

О своем заработке Леся недавно рассказала в интервью Кате Осадчей. Та спросила у Никитюк, какой процент ее дохода составляет заработок в Instagram. "Весь", – ответила Леся в ролике, опубликованном в YouTube-канале "Светской жизни".

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Никитюк призналась, что за последний год она почти не снималась в шоу и была без работы. Потому девушка не скрывает своей радости от того, что смогла зарабатывать на соцсетях.

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"За прошлый год у меня было одно шоу "Кто сверху?" на канале и мы все почти просидели без работы, я очень рада, что успела попасть в этот вагон соцсетей и молодежи", — поделилась Леся.

Instagram уже давно стал площадкой для заработка. Рекламу покупают у многих украинских звезд, в том числе у супруги Виктора Павлика – Екатерины Репяховой, Маши Поляковой, а Анатолий Анатолич за один только рекламный пост в соцсети берет около 20 тысяч гривень.

Смотрите в сюжете, сколько в Instagram зарабатывают популярные блогеры:

Ранее мы писали, что Леся Никитюк сравнила себя с Кайли Дженнер.

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