Леся Никитюк живет за счет рекламы в соцсетях, а на телевидении почти не зарабатывает
Судя по всему, сейчас Леся больше блогер, чем телеведущая
Леся Никитюк собрала уже почти четыре миллиона подписчиков в Instagram, а недавно ее аккаунт в соцсети взломали и обнародовали скриншоты с личной перепиской. Она призналась, что во время пандемии больше денег ей приносит блогерство, нежели работа на телевидении.
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О своем заработке Леся недавно рассказала в интервью Кате Осадчей. Та спросила у Никитюк, какой процент ее дохода составляет заработок в Instagram. "Весь", – ответила Леся в ролике, опубликованном в YouTube-канале "Светской жизни".
Никитюк призналась, что за последний год она почти не снималась в шоу и была без работы. Потому девушка не скрывает своей радости от того, что смогла зарабатывать на соцсетях.
"За прошлый год у меня было одно шоу "Кто сверху?" на канале и мы все почти просидели без работы, я очень рада, что успела попасть в этот вагон соцсетей и молодежи", — поделилась Леся.
Instagram уже давно стал площадкой для заработка. Рекламу покупают у многих украинских звезд, в том числе у супруги Виктора Павлика – Екатерины Репяховой, Маши Поляковой, а Анатолий Анатолич за один только рекламный пост в соцсети берет около 20 тысяч гривень.
Смотрите в сюжете, сколько в Instagram зарабатывают популярные блогеры:
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