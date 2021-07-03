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Леся Никитюк поменяла прическу и теперь она – Мальвина. Так говорят ее фолловеры

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
3 июля, 11:27
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Ведущая Леся Никитюк сменила имидж. Теперь она блондинка с кудрями! Поклонники сравнили Лесю с Мальвиной и Барби
Леся Никитюк похвасталась сменой имиджа
Леся Никитюк похвасталась сменой имиджа / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк, которая ранее рассказала, в каких заведениях Киева ее чаще всего можно встретить, обновила свой образ и теперь у нее белые мелкие кудри. Фотографиями с новой прической известная ведущая поделилась на своей странице в Instagram.

"Девочки, хотите быть счастливыми... не накручивайте себя", – поделилась Леся советом с поклонницами.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

На фото Никитюк позирует в коротком голубом платье с сетчатым бра и белым подъюбником. Ее фолловеры ответили, что такой Леся Никитюк похожа на Мальвину. А кто-то назвал ее Барби.

  • "Современная Мальвина"
  • "А лифчик какой-то другой нельзя было надеть?"
  • "Красота"
  • "Мальвина"
  • "На Барби похожа"
Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk
Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Недавно Леся Никитюк призналась, что живет за счет рекламы в соцсетях, а на телевидении почти не зарабатывает.

За последний год она почти не снималась в шоу и была без работы. Потому Никитюк не скрывает своей радости от того, что смогла зарабатывать на соцсетях.

Instagram уже давно стал площадкой для заработка. Рекламу покупают у многих украинских звезд, в том числе у супруги Виктора Павлика – Екатерины Репяховой, Маши Поляковой, а Анатолий Анатолич за один только рекламный пост в соцсети берет около 20 тысяч гривень.

Смотрите в сюжете, сколько в Instagram зарабатывают популярные блогеры:

Ранее мы писали, что Леся Никитюк пришла в коротком платье на день рождения Сергея Притулы.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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