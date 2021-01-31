Леся Никитюк на Мальдивах научила местных жителей украинскому языку: видео

Сотрудники отеля устроили Лесе приятный сюрприз

Телеведущая Леся Никитюк, как и многие украинские знаменитости, в этом году для отдыха выбрала Мальдивы. Недавно она продемонстрировала стройную фигуру на пляже, а мы ее сравнили с look’ом Оли Поляковой. Теперь Леся принялась обучать местных украинскому языку.

В Instastories звездная блондинка опубликовала видео, где показала свой гостиничный номер.

"Чтоб вы понимали, Леся Ивановна тут времени зря не теряла, а учила местных жителей разговаривать на украинском языке. Сама толком не умеет, а их научила", – смеется Леся.

Леся Никитюк Видео: instagram.com/lesia_nikituk

После этого Никитюк продемонстрировала свою кровать с покрывалом, на котором сотрудники отеля на украинском написали "доброго ранку".

"Я думала, что он мне в последний день отпуска напишет: "Все, хватит, вали отсюда, Ивановна. Game over", а он написал "доброго ранку". Так приятно, не хочется уезжать", – делится счастливая Никитюк.

Ранее Леся Никитюк продемонстрировала, как ей "убирают" лишние сантиметры на талии.

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