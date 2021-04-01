Легендарный суперагент возвращается к работе детектива

Кинохит "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом можно посмотреть дома онлайн на OLL.TV

Netflix совершил одну из самых крупнейших сделок в своей истории, купив права на два сиквела комедийного детектива "Достать ножи" за 450 млн долларов. Продолжения франшизы были выставлены на аукцион, где помимо Netflix за них боролись Apple и Amazon. Съемки первого из них должны стартовать в Греции 28 июня.

"Достать ножи" Фото: themoviedb.org

Актерский состав пока не определен, но уже известно, что режиссерское кресло останется за Райаном Джонсоном, снявшем первую часть, а главную роль – сыщика Бенуа Бланка — снова исполнит Дэниэл Крэйг. Даты выхода новых частей комедийного детектива пока не сообщаются.

Как мы помним, детективная комедия "Достать ножи" стала настоящим хитом – на международной базе данных о кино IMDb у фильма рейтинг 7,9 из 10, а при бюджете 40 миллионов долларов фильм собрал целых 310 миллионов долларов. Высоко оцененный критиками и зрителями фильм доступен к просмотру онлайн на OLL.TV.

Сюжет фильма "Достать ножи"

"Достать ножи" Фото: themoviedb.org

События разворачиваются после гибели 85-летнего мистера Харлана Тромби – автора бестселлеров детективного жанра, покоривших весь мир, патриарха большого семейства, умершего в собственном загородном особняке.

Все бы ничего, кроме одной важной детали: его смерть наступила в результате ножевого ранения. Версия полиции, врачей и собравшейся родни – мистер Тромби совершил самоубийство. И только частный детектив Бенуа Бланк понимает, что смерть писателя так же загадочна и запутанна, как и его детективы. Мистер Тромби при жизни не был успешным отцом и дедом – все дети были заинтересованы в его смерти, и это неудивительно, учитывая многомиллионное наследство.

Бенуа Бланк принимается за работу сыщика и ищет среди них преступника. На помощь ему приходит сиделка мистера Тромби – иммигрантка Марта.

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