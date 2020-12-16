Лана Дель Рэй выходит замуж за парня с сайта знакомств
В Сети уже рассматривают помолвочное кольцо
Певица Лана Дель Рэй выходит замуж за своего парня Клэйтона Джонсона, с которым она познакомилась меньше года назад на сайте знакомств. Пара уже обручилась. Эту информацию подтвердил источник изданию People.
Поклонники во время недавнего выступления Ланы на программе The Tonight Show с Джимми Фэллоном заметили на ее безымянном пальце кольцо с массивным камнем. Эту новость стали обсуждать в Twitter.
Информацию о помолвке подтвердил источник, отметив, что предложение Клэйтон сделал недавно. Представители певицы отказались комментировать эту новость.
Об отношениях Ланы и Клэйтона информации мало. Известно, что они познакомились полгода назад на сайте знакомств. Напомним, в марте Лана Дель Рэй рассталась со своим бойфрендом-полицейским Шоном Ларкиным.
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