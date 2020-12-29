Лана Дель Рей впервые опубликовала фото со своим женихом с сайта знакомств
Певица порадовала поклонников новым фото
Недавно стало известно о помолвке Ланы Дель Рей с музыкантом Клейтоном Джонсом. Со своим избранником певица познакомилась на сайте знакомство. Артистка решила порадовать поклонников и впервые опубликовала на своей страничке в Instgram фото со своим женихом.
На совместном снимке пара позирует в масках.
Напомним, что Лана дель Рей не спешит афишировать личную жизнь. Известно, что избранник чуть младше нее. Они познакомились полгода назад на сайте знакомств. В марте певица рассталась со своим бойфрендом-полицейским Шоном Ларкиным.
Недавно поклонники не узнали артистку и обсуждали изменившеюся фигуру певицы. Также 3 января Лана Дель Рей порадует своих поклонников и представит новый трек.
Ранее мы рассказывали, что певица Руслана опубликовала архивное фото со свадьбы.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное