Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Квартира в 20 лет и показ Victoria’s Secret: что известно о девушке "Холостяка" Макса Михайлюка

Сегодня, 19:54

Даша Хлыстун ждет ребенка от героя реалити

Недавно стало известно, что "Холостяк" Макс Михайлюк впервые станет отцом. Ребенка ему родит его девушка – Даша Хлыстун, с которой герой реалити начал встречаться после расставания с победительницей проекта Дашей Ульяновой.

Сегодня.Lifestyle предлагает узнать побольше о возлюбленной Макса Михайлюка, которую также называют "украинской Золушкой".

Детство и юность Даши Хлыстун

Даша родом из Днепропетровской области. В школе девочку дразнили из-за худобы и высокого роста. Ее воспитанием занималась мама, а отец покинул семью через три года после рождения Даши.

Даша Хлыстун
Фото: instagram.com/dasha_khlystun

После окончания школы Хлыстун поступила в университет, однако вскоре бросила его, заинтересовавшись работой модели.

"Я не представляю себе жизнь в другой сфере. Не представляю, как бы я осталась учиться, как бы ушла из моделинга. Если бы парень сказал выбирать, он или работа, я бы однозначно выбрала работу. Это моя жизнь", – позже рассказывала Даша в интервью.

Успехи в карьере и покупка квартиры в 20 лет

Даше Хлыстун весьма быстро удалось влиться в модельный мир и преуспеть в работе. Она уже успела покорить мировые бренды и принять участие в показах Dior, Stella McCartney, Givenchy, Versace, Valentino, Marc Jacobs и других известных брендов.

Даша Хлыстун
Фото: instagram.com/dasha_khlystun

В 20 лет девушка смогла позволить себе купить квартиру, машину и обеспечивать свою маму, которая во всем поддерживала дочь.

Читайте также:
"Холостяк" Никита Добрынин и Даша Квиткова ждут ребенка

Предложение Victoria’s Secret и скандал с визой

В 2017 году Дашу Хлыстун утвердили на участие в показе Victoria’s Secret. "Я сияла ярче, чем какая-то Эйфелева башня", — признавалась тогда украинка.

Но мечте не суждено было сбыться – девушке, без всяких объяснений, отказали в визе и она не смогла улететь в Шанхай, где проходило шоу.

Даша Хлыстун
Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Несмотря на неудачу, Даша не отчаялась и продолжила работать. Сейчас она может похвалиться множеством съемок для топовых журналов, фотосессиями и участием в модных показах.

Роман с главным героем "Холостяк-10"

О том, что Макс Михайлюк встречается с Дашей Хлыстун стало известно летом 2020 года. Влюбленные вместе проводили время и публиковали фотографии друг с другом в Instagram.

Даша и Макс
Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Читайте также:
Девушка бывшего "Холостяка" Макса Михайлюка раскрыла подробности их знакомства

Даша и Макс
Фото: instagram.com/flymax305

Теперь, когда Даша беременна от Михайлюка, оба поделились этой новостью в соцсетях и показали милое фото, где Макс целует живот возлюбленной.

Даша Хлыстун и Макс Михайлюк ждут ребенка
Фото: instagram.com/flymax305

"Самое прекрасное состояние. Несмотря на лишние килограммы и отеки, когда понимаешь что маленький человечек живет внутри тебя, абсолютно не важны уже все эти моменты", – комментирует беременность Даша Хлыстун.

Даша Хлыстун
Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Напомним, что ранее новый герой "Холостяка" Михаил Заливако признался, что ему не нравится в девушках.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Экс-ведущие "Орла и решки" Астровская и Лаврентьев поженились: фото Памела Андерсон тайно вышла замуж за своего телохранителя (фото) У Позитива из "Время и Стекло" роман с Мишель Андраде. А как же супруга?
холостяк романы звезд Холостяк 10 Макс Михайлюк
Источник: instagram.com/dasha_khlystun
Реклама

Новости партнеров

Тарабарова переехала в роскошный загородный дом
Тарабарова переехала в роскошный загородный дом
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Творожная запеканка пп в духовке без муки
Творожная запеканка пп в духовке без муки
Торт Наполеон из готового слоеного теста: рецепт с фото
Торт Наполеон из готового слоеного теста: рецепт с фото

Популярные статьи

Сегодня, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 7-13 февраля: все знаки зодиака

Сегодня, 05:08Психо

Гороскоп на сегодня 7 февраля: Весам и Рыбам нужно позаботиться о себе

Вчера, 20:47Модно

Маникюр ко Дню влюбленных: самый актуальный дизайн 2021 года

Вчера, 18:12Events

Миссия выполнима: как выбрать подарок на День святого Валентина и не облажаться

Вчера, 10:54Фаново

Именины Ксении-2021: поздравления с днем ангела

Вчера, 06:05Events

День блаженной Ксении Петербургской: короткие поздравления, проза и стихи

Вчера, 05:21Психо

Гороскоп на сегодня 6 февраля: Овнам нужно больше общаться, а Тельцы смогут решить любой вопрос

5 февраляЗвездно

"У нее пенсия 1500 гривен": Виктор Павлик признался, почему не помогает финансово своей маме

5 февраляФаново

День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать

5 февраляЗвездно

Алина Гросу поменяла прическу и вернула эпоху "Бджілки" (фото)

5 февраляВкусно

Простые рецепты на 14 февраля: 5 блюд в виде сердца

5 февраляВкусно

Еда и плесень: что можно есть, а что нужно срочно выбросить

5 февраляФаново

День блаженной Ксении Петербургской: история, житие и чудеса известной святой

5 февраляЗвездно

Умер Виталий Альшанский – актер "Бригады" и "Полицейского с Рублёвки"

5 февраляЗвездно

Виктор Павлик впервые рассказал об отношениях с родной сестрой, живущей в Москве

5 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 5 февраля: у Водолея идеальный день, а Рыбам нельзя спешить

Новости партнеров

Пельмени с сыром на сковороде жареные
Пельмени с сыром на сковороде жареные
У долгожителей нашли одну общую черту
У долгожителей нашли одну общую черту
Классические хачапури приведут всех в восторг
Классические хачапури приведут всех в восторг
Вкусный, витаминный, яркий овощной салат с фасолью
Вкусный, витаминный, яркий овощной салат с фасолью
Мисс Украина назвала 3 экспресс-способа ухода за кожей зимой
Мисс Украина назвала 3 экспресс-способа ухода за кожей зимой
Торт без выпечки с фруктами: домашние будут в восторге
Торт без выпечки с фруктами: домашние будут в восторге
Драники в духовке картофельные
Драники в духовке картофельные
Фанаты “Бриджертонов” заметили историческую ошибку в эпизоде
Фанаты “Бриджертонов” заметили историческую ошибку в эпизоде

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять