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Курникова показала редкое видео с их с Иглесиасом младшей дочкой

Сегодня, 10:41

Спортсменка поделилась умилительным роликом

На днях младшей дочке теннисистки Анны Курниковой и певца Энрике Иглесиаса исполнился год. Малышка Мэри, кажется, успела очаровать всех поклонников звездной пары. Анна, которая недавно показывала фото с Мэри, опубликовала милое видео с дочкой в Instagram.

На ролике Курникова сидит с дочерью на крыльце их дома.

"Девичий разговор", – подписала видео спортсменка.

"Что это? Много лодок?" – интересуется мама у дочери на видео.

Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Поклонникам Анны понравилось, что теннисистка общается с малышкой как на английском, так и на русском.

"Как мило", "Класс, молодцы", "Маленькая принцесса", "Счастья вам", "Милашка", – восхищаются поклонники Анны в комментариях к ролику.

Отметим, что Анна Курникова – знаменитая российская теннисистка. С популярным певцом Энрике Иглесиасом они вместе уже почти 20 лет. Пара начала свои отношения в конце 2001 года. Анна снималась в клипе у Энрике. Сейчас супруги воспитывают трое детей: двойняшек Николаса и Люси (родились в декабре 2017 года) и Мэри, которая родилась в январе 2020-го.

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Энрике Иглесиас Анна Курникова
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