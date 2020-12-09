"Купите вибратор": Хелена Бонем Картер дала совет женщинам, как пережить локдаун

Актриса рассказала об одиночестве во время пандемии коронавируса

Знаменитая 54-летняя актриса Хелена Бонэм Картер открыла секрет жизни без стресса на самоизоляции. Звезда посоветовала всем женщинам "купить вибраторы", чтобы подготовиться к дальнейшим ограничениям и жесткому карантину, которые могут ввести в 2021 году. Об этом сообщает Mirror.

Хелена присоединилась к рекламной кампании приложения для знакомств Bumble и предложила секс-игрушки в качестве решения проблемы одиночества на карантине.

Поскольку пандемия продолжает бушевать, цель Хелены – побудить женщин полагаться на себя в получении сексуального удовольствия, позволяя им дистанцироваться от общества.

"Купите вибратор и большое одеяло, чтобы обнимать его", – посоветовала Хелена.

Хелена Бонем Картер Фото: Getty Images

Актриса также призналась, что для нее и многих ее друзей в 2020 году было сложно ходить на свидания.

"Bumble провели свое исследование и обнаружили, что многие одинокие люди считают, что этот год прошел зря и они уже не смогут наверстать упущенное. Это все бред", – говорит Бонем Картер.

Ранее мы объясняли, почему выход из карантина может спровоцировать стресс и как этого избежать. Напомним, мы рассказывали, что нужно знать о сюжете и актерском составе сериала "Энола", где сыграла Хелена Бонем Картер.

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