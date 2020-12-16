Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кто станет победителем реалити "Холостячка"? Голосование

Сегодня, 16:50

В финал проекта прошли Александр Эллерт и Алексей Тригубенко

Совсем скоро мы узнаем, кто стал победителем реалити "Холостячка" и получил ключик к сердцу Ксении Мишиной. Сегодня.Lifestyle предлагают проголосовать за того, кто, по вашему мнению, достоит победы в проекте. (Голосование находится в конце материала)

В финал, напомним, прошли два кандидата на руку и сердце красотки: Алексей Тригубенко и Александр Эллерт, которому фанаты проекта пророчат победу.

Тихий, спокойный и даже немного застенчивый Алексей, который хочет создать семью с Ксюшей, и шумный юморист Александр, который успел стать фаворитом Мишиной – кого выбрала холостячка?

Алексей Тригубенко, Ксения Мишина, Александр Эллерт
Алексей Тригубенко, Ксения Мишина, Александр Эллерт
Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/aleksey_trygubenko, instagram.com/ellert_a

Многие предполагали, что в финал пройдут Александр Эллерт и его друг Андрей Рыбак, но последний почти со скандалом покинул реалити.

Так кто же все-таки завоевал сердце Ксении? Голосуем!

Напомним, мы представили, как бы могли выглядеть общие дети Ксении Мишиной и ТОП-3 участников "Холостячки".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Ксения Мишина объяснила, почему выгнала Андрея Рыбака из «Холостячки» "Холостячка": появилась вырезанная сцена беседы Мишиной и дочери Эллерта (видео) "Холостячка": Андрей Рыбак прокомментировал свой вылет
Ксения Мишина Холостячка Холостячка 2020
Реклама

Новости партнеров

Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Розкішна дружина Фернандо Сантоса - просто красуня
Розкішна дружина Фернандо Сантоса - просто красуня

Популярные статьи

Сегодня, 16:19Fun

Срочно нужны идеи новогодних подарков: делимся удачными вариантами для всей семьи

Сегодня, 13:43Стиль

Новогодний маникюр: 14 идей креативного дизайна ногтей на праздники

Вчера, 16:13Food

Как приготовить салат "Гранатовый браслет": ТОП-5 рецептов на Новый год

Вчера, 15:56Стиль

Быть самой красивой: 5 модных и несложных причесок на Новый год 2021

Вчера, 15:30Афиша

Если на Новый год вы остаетесь в Украине. 7 мест для незабываемых праздников

Вчера, 15:26Fun

Как украсить дом на Новый год 2021: нескучные идеи

Вчера, 15:15Шоу-бизнес

TAYANNA о нынешнем бойфренде Ани Лорак: У него и моего сына есть секреты

Вчера, 14:06Fun

Бездомный щенок уснул в рождественском вертепе и проснулся звездой (фото)

Вчера, 13:42Шоу-бизнес

Как бы выглядели дети Ксении Мишиной и ТОП-3 участников "Холостячки". Мы решили узнать!

14 декабряШоу-бизнес

Ксения Мишина объяснила, почему выгнала Андрея Рыбака из "Холостячки"

14 декабряШоу-бизнес

"Холостячка": появилась вырезанная сцена беседы Мишиной и дочери Эллерта (видео)

14 декабряШоу-бизнес

Найди Аллу Борисовну: Галкин "спрятал" 71-летнюю Пугачеву на фото с детьми

14 декабряEvents

Нужен подарок парню на Новый год, а идей ноль. Мы подобрали классные варианты с фото

14 декабряШоу-бизнес

Ольга Сумская случайно рассекретила имя внука

14 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 14 декабря: у Овна день любовных утех, а у Тельца будет много энергии

13 декабряШоу-бизнес

Ирина Билык и Алина Гросу в блестящих образах сделали селфи в гримерке

Новости партнеров

Під час поєдинку у бійчині сповз топ: суддя не розгубився
Під час поєдинку у бійчині сповз топ: суддя не розгубився
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Температура 37: сбивать или нет? Что говорят врачи?
Температура 37: сбивать или нет? Что говорят врачи?
Экс-подруга Неймара - сексуальная Сорая Вучелич
Экс-подруга Неймара - сексуальная Сорая Вучелич
Сытные закуски из лаваша: три вкуснейших рецепта
Сытные закуски из лаваша: три вкуснейших рецепта
Грязные подробности развода Ольги Кабо
Грязные подробности развода Ольги Кабо
Леомі Андерсон прийшла на церемонію в повністю прозорому ромпері
Леомі Андерсон прийшла на церемонію в повністю прозорому ромпері
Участница "Холостяка" в откровенном образе снялась в фотосессии
Участница "Холостяка" в откровенном образе снялась в фотосессии

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять