Кто станет победителем реалити "Холостячка"? Голосование

В финал проекта прошли Александр Эллерт и Алексей Тригубенко

Совсем скоро мы узнаем, кто стал победителем реалити "Холостячка" и получил ключик к сердцу Ксении Мишиной. Сегодня.Lifestyle предлагают проголосовать за того, кто, по вашему мнению, достоит победы в проекте. (Голосование находится в конце материала)

В финал, напомним, прошли два кандидата на руку и сердце красотки: Алексей Тригубенко и Александр Эллерт, которому фанаты проекта пророчат победу.

Тихий, спокойный и даже немного застенчивый Алексей, который хочет создать семью с Ксюшей, и шумный юморист Александр, который успел стать фаворитом Мишиной – кого выбрала холостячка?

Алексей Тригубенко, Ксения Мишина, Александр Эллерт Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/aleksey_trygubenko, instagram.com/ellert_a

Многие предполагали, что в финал пройдут Александр Эллерт и его друг Андрей Рыбак, но последний почти со скандалом покинул реалити.

Так кто же все-таки завоевал сердце Ксении? Голосуем!

Напомним, мы представили, как бы могли выглядеть общие дети Ксении Мишиной и ТОП-3 участников "Холостячки".

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