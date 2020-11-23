Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в тринадцатом эфире
Узнайте, какая пара выбыла из проекта за шаг до финала
В это воскресенье, 22 ноября, состоялся тринадцатый прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020", в котором пары показали по три номера. Этим вечером было много сюрпризов, включая первый танец на паркете Тины Кароль. Кто выбыл из проекта за шаг до финала – узнайте далее в материале.
В полуфинальном выпуске "танца за жизнь" не было. Пары представили несколько танцев, получив оценки от жюри. Напомним, что согласно правилам "Танців з зірками", оценки судей суммируются с баллами от зрителей, которые голосовали за своих любимчиков в течение всего вечера.
Турнирная таблица в 13 выпуске выглядела так:
Первыми в суперфинал прошли Юлия Санина и Дима Жук. По итогам голосования зрителей Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Надежда Мейхер и Кирилл Васюк остались на проекте. Таким образом все три пары сойдутся в битве за кубок в следующее воскресенье.
Подробности тринадцатого прямого эфира и все выступления участников смотрите здесь.
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