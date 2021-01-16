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Кто покинул шоу "Маска" в первом выпуске

Вчера, 23:30

В эту субботу состоялась премьера самого загадочного шоу Украины

16 января состоялась премьера грандиозного шоу "Маска" на телеканале "Украина". В первом эпизоде ​​на масштабной сцене выступили восемь загадочных участников, а один из них, согласно правилам, покинул проект. Кто это был – узнайте далее в материале.

Яркое Солнце, эпатажный панк-рокер Сом, кокетливая Лисица, романтический Дракон, зажигательная Коза, соблазнительная Роза, трогательный Лягушонок и киберпанк Буйвол.

Зрители и звездные детективы уже предложили множество версий, какие знаменитости могли спрятаться в этих удивительных образах, но больше всего дискуссий возникло по поводу маски Буйвола, который заявил, что он – пятый звездный детектив шоу "Маска".

Буйвол на шоу "Маска"
Буйвол на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Как только киберпанк Буйвол вышел на сцену проекта, Оля Полякова предположила, что под этой маской может скрываться Позитив. Но NK | Настя Каменских сразу же отвергла эту версию.

"Позитива я бы сразу узнала по походке. Я его очень долго знаю. Он ходит, как девочка", – отметила поп-дива.

Герой оказался неразговорчивым, а в коротком видео-подсказке перед выступлением прозвучала песня NK | Насти Каменских "Обіцяю" – это натолкнуло звездных детективов на мысль, что в этом образе мог замаскироваться Потап.

NK и DZIDZIO в первом выпуске шоу "Маска"
Фото: instagram.com/maskaukrainetv/

Благородный рыцарь печального образа Буйвол поразил зрителей невероятным исполнением хита Христины Соловий "Тримай" в рок-версии. Выступление очень растрогало Настю Каменских. DZIDZIO и Андрей Данилко убеждены, что под этой маской действительно скрылся Потап.

"Я не просто участник. Я – пятый звездный детектив шоу "Маска". Просто мне нужно было одеть этот костюм, чтобы почувствовать, как это – быть в нем. А сейчас мне очень важно, узнали ли меня вот там", – заявил Буйвол, намекая на Настю Каменских.

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Коза и Роза, попавшие в номинацию, продолжают борьбу за звание сильнейшего певца в маске, а рассекретить свою личность и имя пятого звездного детектива гипер-шоу "Маска" придется Буйволу. Действительно ли под этой маской спрятан Потап?

Это зрители телеканала "Украина" узнают уже в следующую субботу, 23 января, в 21:00 во втором выпуске самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска".

Ранее мы писали, что в шоу "Маска" примет участие международная знаменитость.

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