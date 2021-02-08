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Звезды, которые обращаются к астрологам и гадалкам

Сегодня, 19:00

Украинские звезды рассказали свои истории

Людям хочется заглянуть в будущее хоть одним глазком, и узнать, что же им готовит судьба. Поэтому у гадалок и экстрасенсов никогда нет отбоя в клиентуре. Также сейчас все более популярным становятся астрологи. Украинские звезды рассказали журналистом программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказали, верят ли они гадалкам и астрологам.

Выбрать псевдоним певице Ассии Ахат помогала астролог. Певица вспомнила, что знакомый продюсер порекомендовал обратиться к специалисту и дал контакт.

Певица Ассия Ахат
Певица Ассия Ахат
Фото: instagram.com/ahhattassia

"Вот тебе астролог, свяжись с ней, она тебе придумает, просчитает какое-то успешное имя. Остановились на Ассии Ахат, потому что она очень рекомендовала именно это имя. Потому там хорошая расшифровка", – рассказала певица.

Верит в потусторонние силы Надежда Мейхер. Артистка призналась, что она обращается к людям, которые помогают ей снимать негатив.

Надежда Мейхер
Надежда Мейхер
Фото: instagram.com/nadyameiher

"Когда ты выступаешь на концерте или находишься в обществе, каждый человек по-разному на тебя смотрит. И чем негативнее мысль, которую посылают в твою сторону, она может в какой-то степени повлиять", – рассказала Надежда Мейхер.

Верит в астрологию и молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова. Супруга артиста рассказала, что дату свадьбы выбрали не просто так, а ее подобрал специалист.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
Фото: instagram.com/repyahovakate

"А я дала свою дату рождения и Виктора. Говорю – да мы как раз готовимся. И она сама мне предложила – хотите, я вам подберу дату. Я говорю – ну давайте. Она подобрала дату", – поделилась опытом Екатерина Репяхова.

Обращалась к гадалке и травести-дива Монро. Она вместе с подругой решила узнать, что ее ждет в будущем. Гадалка брала за прием 50 гривен и судьбу предсказывала по игральным картам, но в случае с Монро пришлось раскладывать еще и карты таро. Тогда травести-диве нагадали финансовые проблемы и роман с женатым мужчиной, у которого двое детей.

Вадущая телеканала "Украина" Монро
Вадущая телеканала "Украина" Монро

Знакомства с тем самым мужчиной не состоялось, а чтобы предвидеть проблемы с деньгами – гадалкой не надо быть, считает Монро.

Актриса Елена Репина из сериала "Реальная мистика" на телеканале "Украина" верит в потусторонние силы и сама умеет гадать на картах. Своему коллеге она нагадала, что он скоро женится и у него будет ребенок. Буквально через несколько дней коллега ей сообщил, что его избранница беременна и он собирается делать предложение.

Актриса Елена Репина
Актриса Елена Репина
Фото: instagram.com/repina6190

Больше историй звезд смотрите в программе "Зірковий шлях":

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