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Кто, если не мы: Остапчук, Полякова и другие звезды поддержали закон о языке

Сегодня, 15:45

Украинские знаменитости высказались относительно языкового закона в сфере обслуживания

С 16 января в Украине все сферы обслуживания заговорили исключительно на украинском языке. Но не все согласились с нововведениями. В сети украинцы из разных регионов скептически высказывались относительно таких изменений. С критикой таких скептиков выступила Оля Полякова, которая недавно объяснила, почему так часто скандалит:

"Те, кто пишут в ФБ или Инстаграме, что им неудобно, я хочу сказать вам, а вы видели, чтобы французы говорили на итальянском, а итальянцы – на французском? В будущем наши дети будут говорить на украинском, и это прекрасно".

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Звездную коллегу поддержал ведущий гипершоу "Маска" Владимир Остапчук.

"Я очень рад. Одна у нас известная сеть фастфудов первой перешла на украинский еще в прошлом году. И меня это так радовало", – прокомментировал Владимир Остапчук в эфире каналу "Украина".

Ведущий Владимир Остапчук
Ведущий Владимир Остапчук
Фото: телеканал "Украина"

Ведущий "Зіркового шляху" Тимур Мирошниченко говорит: особых изменений после введения новаций не почувствовал.

"Мне кажется, что и так, по крайней мере в Киеве кассы в каких-то супермаркетах или ресторанах, в основном все равно общались с гостями на украинском и, возможно, переходили на русский, если ты им отвечал на русском. Это совершенно нормально, что в Украине есть официальный, государственный язык украинский", – делится ведущий телеканала "Украина".

Ведущий Тимур Мирошниченко
Ведущий Тимур Мирошниченко
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Святослав Вакарчук не понимает тех коллег, которые говорят, что им безразлично на каком языке к ним обращаться.

"Тот, кто говорит "какая разница", не любит эту страну. Скажите, кто защитит украинский язык кроме самой Украины? Потому что мы потеряем ее. Мы потеряем этот язык", – говорит Вакарчук.

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Фото: Facebook-страница Святослава Вакарчука

Ведущая "Зіркового шляху" Алена Винницкая не верит, что украинский так трудно выучить.

"Мне в это трудно поверить, что человек не может вообще ничего сказать. Даже мой супруг сам когда-то в далеком 1986 году переехал из России и сейчас разговаривает на украинском", – сказала Винницкая.

Телеведущая Алена Винницкая
Телеведущая Алена Винницкая
Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

В свое время именно благодаря песням значительное количество русскоязычных украинцев перешли на родной язык. Но теперь законом о языке, который кстати действует уже не первый год, окончательно украинизируется сфера обслуживания. Шеф-повар Евгений Клопотенко удивляется, почему закон о языке в сфере обслуживания так озадачил многих его коллег.

"Языковой закон был принят 5 лет назад. Если бы все люди читали этот языковой закон, они бы увидели, что у вас есть 5 лет в сфере обслуживания, чтобы подготовиться к тому, что вторая часть закона вступит в силу", – сказал Клопотенко на телеканале "Украина".

Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко

Евгений смеется – после 16 января, когда вступила в силу статья об украинском языке в сфере обслуживания...с ним перестали разговаривать таксисты.

"Я им всем говорю "доброго дня", а они не знают, что делать. Раньше все говорили: добрый день, здравствуйте. А теперь я вижу, что таксисты еще сами не поняли, можно, нельзя, и это очень круто. Будут говорить со мной по-русски – я буду делать вот так: а вы уверены, что на русском можно?", – рассказал Клопотенко.

Согласно нормам Закона, если за полтора года работники ресторанов, парикмахерских или АЗС не выучат государственный язык, их будут штрафовать на 5000 или даже 6000 гривен. Увидев факт нарушения, можно обратиться к уполномоченному по защите государственного языка. Клопотенко честно признается – он будет фиксировать каждое преступление.

"Буду фотографировать, записывать сториз. Потому что если не мы, украинцы, поддержим страну в этот трудный момент, то дальше будет у нас русский язык каждый день", – заверил кулинар.

А вот блогера Аня Тринчер даже запустила флеш-моб практики использования украинского языка.

Анна Тринчер
Анна Тринчер
Фото: пресс-служба

"Я такой флешмоб делаю периодически раз-два в месяц. И когда я активизирую этот флешмоб, действительно многие артисты, блогеры и мои подписчики приобщаются к этому", – поделилась Анна Тринчер.

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