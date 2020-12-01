Ксения Собчак засветила грудь во время рекламы массажера для лица (фото)
Неловкий момент заметили фанаты ведущей
Российская телеведущая и политик Ксения Собчак, кажется, немного оконфузилась. В своем Instagram-аккаунте, в Instastories, она опубликовала рекламное видео, где продемонстрировала новый массажер для лица и случайно показала себя в обнаженном виде.
На видео Ксения держит в руках массажер, но когда ведущая его переворачивает, то в отражении видно, что она снимает ролик без одежды. Особенно внимательные пользователи Сети заметили, что на видео попал бюст ведущей.
Впрочем, Ксения может посмеяться над собой. Первыми это видео заметили создатели ее фан-странички в Instagram. Они сразу же опубликовали ролик, а Собчак репостнула его к себе в Instastories.
"Ксения Анатольевна, ну как так?" – иронично поинтересовались поклонники Собчак.
Напомним, Ксения Собчак высказалась об аварии с Михаилом Ефремовым. Ранее Ксения Собчак вступилась за Регину Тодоренко.
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