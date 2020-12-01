Ксения Собчак засветила грудь во время рекламы массажера для лица (фото)

Неловкий момент заметили фанаты ведущей

Российская телеведущая и политик Ксения Собчак, кажется, немного оконфузилась. В своем Instagram-аккаунте, в Instastories, она опубликовала рекламное видео, где продемонстрировала новый массажер для лица и случайно показала себя в обнаженном виде.

На видео Ксения держит в руках массажер, но когда ведущая его переворачивает, то в отражении видно, что она снимает ролик без одежды. Особенно внимательные пользователи Сети заметили, что на видео попал бюст ведущей.

Скриншот: соцсети

Впрочем, Ксения может посмеяться над собой. Первыми это видео заметили создатели ее фан-странички в Instagram. Они сразу же опубликовали ролик, а Собчак репостнула его к себе в Instastories.

"Ксения Анатольевна, ну как так?" – иронично поинтересовались поклонники Собчак.

Скриншот: соцсети

Напомним, Ксения Собчак высказалась об аварии с Михаилом Ефремовым. Ранее Ксения Собчак вступилась за Регину Тодоренко.

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