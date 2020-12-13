"Толечка, мне только ты один нужен": Собчак записала рэп, посвященный Чубайсу
Анатолий Чубайс ролик посмотрел и написал ответ
Российская телеведущая и политик Ксения Собчак, которая недавно оконфузилась, продолжает записывать видео. На этот раз Ксения записала рэп, посвященный бывшему главе Роснано Анатолию Чубайсу.
Свой клип она опубликовала в Instagram.
По её мнению, только одного человека в стране "хейтят" больше, чем саму Собчак, и поэтому им с Чубайсом надо "держаться вместе".
В кавере на песню Гуфа "Ice Baby" Собчак говорит, что Чубайс стал слишком великим, чтобы "заниматься нано", и предлагает взять ее как оберег при переходе на новую должность.
"Пусть кажется, что мы не пара, только это не так — у нас чуть что, виноваты сразу Чубайс и Собчак", — начитывает рэп телеведущая.
Кроме того, в клипе она призвала политика оставить жену — режиссера и ведущую телепрограммы "Школа злословия" Авдотью Смирнову. И заверила, что тоже умеет снимать фильмы, троллить балерину Анастасию Волочкову и делать селфи на фоне ковра.
Сам Анатолий Чубайс ролик посмотрел и опубликовал его на своей странице в Facebook. На предложение телеведущей он ответил так: "Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен".
Напомним, Ксения Собчак высказалась об аварии с Михаилом Ефремовым.
Ранее Ксения Собчак вступилась за Регину Тодоренко.
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