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"Толечка, мне только ты один нужен": Собчак записала рэп, посвященный Чубайсу

Сегодня, 11:55

Анатолий Чубайс ролик посмотрел и написал ответ

Российская телеведущая и политик Ксения Собчак, которая недавно оконфузилась, продолжает записывать видео. На этот раз Ксения записала рэп, посвященный бывшему главе Роснано Анатолию Чубайсу.

Свой клип она опубликовала в Instagram.

По её мнению, только одного человека в стране "хейтят" больше, чем саму Собчак, и поэтому им с Чубайсом надо "держаться вместе".

В кавере на песню Гуфа "Ice Baby" Собчак говорит, что Чубайс стал слишком великим, чтобы "заниматься нано", и предлагает взять ее как оберег при переходе на новую должность.

"Пусть кажется, что мы не пара, только это не так — у нас чуть что, виноваты сразу Чубайс и Собчак", — начитывает рэп телеведущая.

(@xenia_sobchak)

Кроме того, в клипе она призвала политика оставить жену — режиссера и ведущую телепрограммы "Школа злословия" Авдотью Смирнову. И заверила, что тоже умеет снимать фильмы, троллить балерину Анастасию Волочкову и делать селфи на фоне ковра.

Сам Анатолий Чубайс ролик посмотрел и опубликовал его на своей странице в Facebook. На предложение телеведущей он ответил так: "Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен".

Напомним, Ксения Собчак высказалась об аварии с Михаилом Ефремовым.

Ранее Ксения Собчак вступилась за Регину Тодоренко.

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