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Ксения Мишина рассказала, как снимают сцены секса: "Под одеялом – уже не то"

Сегодня, 13:26

Мишина поделилась интересными фактами о съемках сериалов

Недавно избранник звезды "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт рассказал, был ли секс на проекте. А теперь и сама актриса затронула эту тему, только решила поделиться, как снимают сцены секса в кино.

На своей странице в Instagram Ксения призналась, что если раньше эти моменты почти не показывали зрителю, то сейчас стараются изобразить все максимально реалистично.

"Сцены секса. "Под одеялом" уже не то. Если это секс, то зритель должен видеть секс. Наши каналы не пропускают обнаженку, так что прикрыться лифчиком еще можно, а вот движения, будь добра, сыграть максимально правдиво", – пишет Мишина.

Ксения Мишина рассказала о сценах секса в кино
Ксения Мишина рассказала о сценах секса в кино
Фото: instagram.com/misha.k.ua

Отметим, что недавно завершились съемки сериала "Клятва врача", который выйдет осенью этого года на телеканале "Украина". В этом проекте Мишина сыграла врача скорой помощи.

Ранее поклонники заподозрили, что Ксения Мишина делала пластику.

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