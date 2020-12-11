Ксения Мишина подарила Андрею Рыбаку футболку за 7800 гривен: фото

Ксения сделала Андрею дорогой подарок

Все, затаив дыхание, смотрят восьмой выпуск шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Сегодня парни знакомят холостячку со своими родителями и родными.

Ксения приехала в Житомир, чтобы познакомиться с мамой и сестрой Андрея Рыбака, девушку которого недавно нашли поклонники шоу. Во время встречи Андрей вспомнил, как в четвертом выпуске "Холостячки" Ксюша подарила ему на день рождения брендовую футболку. Но он не оценил этот подарок.

Сегодня.Lifestyle решили разыскать бренд и узнать стоимость этого предмета гардероба. Как оказалось, черная футболка с изображением темнокожего мальчика от бренда Heron Preston стоит 279 долларов – примерно 7800 гривен.

Фото: farfetch.com

А вот, как смотрится футболка на Андрее.

Фото: скриншот видео

Ранее мы сообщали, кто покинул шоу в седьмом выпуске.

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