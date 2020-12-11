Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ксения Мишина подарила Андрею Рыбаку футболку за 7800 гривен: фото

Сегодня, 21:55

Ксения сделала Андрею дорогой подарок

Все, затаив дыхание, смотрят восьмой выпуск шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Сегодня парни знакомят холостячку со своими родителями и родными.

Ксения приехала в Житомир, чтобы познакомиться с мамой и сестрой Андрея Рыбака, девушку которого недавно нашли поклонники шоу. Во время встречи Андрей вспомнил, как в четвертом выпуске "Холостячки" Ксюша подарила ему на день рождения брендовую футболку. Но он не оценил этот подарок.

Сегодня.Lifestyle решили разыскать бренд и узнать стоимость этого предмета гардероба. Как оказалось, черная футболка с изображением темнокожего мальчика от бренда Heron Preston стоит 279 долларов – примерно 7800 гривен.

Фото: farfetch.com

А вот, как смотрится футболка на Андрее.

Фото: скриншот видео

Ранее мы сообщали, кто покинул шоу в седьмом выпуске.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Радиоведущий, комик и владелец автопарка: что известно о трех оставшихся участниках "Холостячки" Евгений Ковтуненко о вылете из «Холостячки»: «Все бесполезно, если нет внутренней химии» Александр Эллерт из «Холостячки» рассказал, сколько он зарабатывает
Ксения Мишина Холостячка Холостячка 2020
Реклама

Новости партнеров

Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне
Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне
Лиза Глинская рассказала, как приготовить горячие супербутерброды
Лиза Глинская рассказала, как приготовить горячие супербутерброды
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко

Популярные статьи

Сегодня, 16:05Events

Что подарить на День святого Николая: 30 идей подарков

Вчера, 17:59Шоу-бизнес

Умерла главный редактор журнала "Натали"

Вчера, 17:51Food

Десерты на Новый год: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 15:57Шоу-бизнес

Санина о вручении ей кубка Димопулос на "Танцях з зірками": "Это было неправильно и унизительно"

Вчера, 15:04Events

Ханука-2020: поздравления, картинки и стихи

Вчера, 14:58Food

Мясные блюда на Новый год-2021: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 14:43Шоу-бизнес

Международный день прав животных: любимцы Насти Каменских, Леси Никитюк и других звезд

Вчера, 13:12Fun

Ханука-2020: что ни в коем случае нельзя делать 10 декабря

Вчера, 11:10Психология

25 идей подарков для детей на День святого Николая (список)

Вчера, 11:05Fun

Ханука-2020: дата, история и традиции праздника

Вчера, 09:02Wellness

Вспышка на Солнце спровоцировала самую мощную магнитную бурю за 2020 год в ближайшее время

9 декабряШоу-бизнес

Климашенко о концертах Лорак в России: "Она могла не выступать там, когда у нас гибнут люди"

9 декабряШоу-бизнес

Радиоведущий, комик и владелец автопарка: что известно о трех оставшихся участниках "Холостячки"

9 декабряПсихология

Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

9 декабряШоу-бизнес

4 по-настоящему любимых мужчины принцессы Дианы

9 декабряWellness

Борется с вирусами и улучшает память: диетолог рассказала о пользе граната

Новости партнеров

Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
«Блюдо для любви». Рецепт ароматной шакшуки от Татьяны Литвиновой
«Блюдо для любви». Рецепт ароматной шакшуки от Татьяны Литвиновой
Украиночка из новой ВИА Гры в мини показала, чем покорила Меладзе
Украиночка из новой ВИА Гры в мини показала, чем покорила Меладзе
Наталья Могилевская покорила ярким образом
Наталья Могилевская покорила ярким образом
Оладки з капустою: рецепт від Євгена Клопотенка
Оладки з капустою: рецепт від Євгена Клопотенка
Потап не сдержался и показал, как Каменских встречает его дома
Потап не сдержался и показал, как Каменских встречает его дома
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
Кто получит все богатства умершего Романа Виктюка
Кто получит все богатства умершего Романа Виктюка

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять