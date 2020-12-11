Ксения Мишина подарила Андрею Рыбаку футболку за 7800 гривен: фото
Ксения сделала Андрею дорогой подарок
Все, затаив дыхание, смотрят восьмой выпуск шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Сегодня парни знакомят холостячку со своими родителями и родными.
Ксения приехала в Житомир, чтобы познакомиться с мамой и сестрой Андрея Рыбака, девушку которого недавно нашли поклонники шоу. Во время встречи Андрей вспомнил, как в четвертом выпуске "Холостячки" Ксюша подарила ему на день рождения брендовую футболку. Но он не оценил этот подарок.
Сегодня.Lifestyle решили разыскать бренд и узнать стоимость этого предмета гардероба. Как оказалось, черная футболка с изображением темнокожего мальчика от бренда Heron Preston стоит 279 долларов – примерно 7800 гривен.
А вот, как смотрится футболка на Андрее.
Ранее мы сообщали, кто покинул шоу в седьмом выпуске.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное