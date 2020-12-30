Ксения Мишина и Александр Эллерт отправились в первое совместное путешествие
Пара встретит Новый год в Буковеле
За историей Ксении Мишиной и Александра Эллерта наблюдала вся страна. И пока некоторые в соцсетях рассказывают "Холостячке", что она сделала неправильный выбор, Ксения со своим избранником отправились в первое совместное путешествие.
У себя в Instagram-сторис главная героиня "Холостячки" рассказала, что они с Эллертом едут в Буковель в маленький отпуск.Чтобы не тратить много времени, пара полетит на самолете.
Ксения Мишина и Александр Эллерт после финала проекта "Холостячка" начали жить вместе. Пара недавно рассказала, что им быстро удается решать бытовые вопросы.
Напомним, что в финале проекта "Холостячка" Ксения выбрала Александра Эллерта. Вместе с ним в финале за сердце главной героини боролся Алексей Тригубенко. Многие в Сети осудили выбор Мишиной.
Ранее мы рассказывали, кто стал новым "Холостяком".
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