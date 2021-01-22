Смотрите на OLL.TV

Круче Чака Норриса – появился новый "Уокер"!

Смотрим на нового техасского рейнджера в сериале "Уокер"

Вышел ремейк легендарного сериала "Крутой Уокер", сделавшего Чака Норриса суперзвездой и героем сотен мемов. В новом "Уокере", который уже можно посмотреть онлайн на OLL.TV, в главной роли снялся Джаред Падалеки – звезда популярного сериала "Сверхъестественное". Сюжет рассказывает о Корделле Уокере, которые после работы под прикрытием возвращается в родной городок и обнаруживает, что и тут есть те, кого надо проучить.

Кадр из сериала "Крутой Уокер" Фото: themoviedb.org

Сериал стал одним из самых ожидаемых в этом году и уже с 22 января, вместе с мировой премьерой, доступен к просмотру онлайн.

Сюжет

Корделл Уокер, возвращается домой после двухлетней работы под прикрытием. Он стремится наладить жизнь и воссоединиться с детьми. Вскоре герой понимает, что жизнь в родном городе контролирует преступный мир и начинает серьезную борьбу с беззаконием вместе с первой женщиной-рейнджером Мики Рамирез. К тому же рейнджер небезосновательно подозревает, что гибель жены была неслучайной.

"Уокер" Фото: themoviedb.org

Интересные факты о сериале "Уокер":

Проект является ремейком сериала "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски" (или "Уокер, техасский рейнджер"), сделавшего Чака Норриса звездой;

в главной роли – Джаред Падалеки, он же выступил и исполнительным продюсером проекта;

режиссером является Стив Робин, снимавший такие популярные сериалы как "Анатомия страсти" и "Касл";

погибшую жену Уокера играет Женевьев Падалеки – настоящая супруга Джареда.

Узнайте также о новом фильме "Форпост", в котором сыграли сыновья Клинта Иствуда и Мела Гибсона.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться