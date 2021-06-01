Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кровь с молоком: 34-летняя Настя Каменских в бикини похвасталась своими формами (фото)

Сегодня, 08:33

34-летняя украинская поп-звезда в черном бикини и цветастой накидке эффектно прошлась среди пальм на фоне океана

Украинская поп-звезда Настя Каменских позирует на пляже
Украинская поп-звезда Настя Каменских позирует на пляже
Фото: instagram.com/kamenskux

34-летняя украинская поп-звезда Настя Каменских, отметившая недавно годовщину свадьбы с Потапом, поделилась откровенными снимками с отдыха. На фото, опубликованных в Instagram, певица в черном бикини и цветастой накидке эффектно позирует среди пальм на фоне океана. Свой пляжный образ певица дополнила стильными украшениями.

"После заката всегда наступает новый день. Так природа показывает нам, что любое завершение – это всегда начало чего-то нового. И прекрасного", – начала философствовать Каменских в описании к фото.

Настя Каменских в бикини похвасталась своими формами
Настя Каменских в бикини похвасталась своими формами
Фото: instagram.com/kamenskux

Подписчики украинской звезды оценили кадр и засыпали ее комплиментами:

  • "Богиня"
  • "На этом фото прекрасно все"
  • "Шикарное тело"
  • "Кровь с молоком. Очаровательная и неповторимая"
  • "Очень красивая"
  • "Какое страстное фото! Настя респект"
  • "Красавица! Неповторимая!"
  • "Шикарная женщина"
  • "Аппетитная"
  • "Шикарный вид. Красотка"

За короткое время этот кадр набрал больше 120 тысяч лайков.

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор".

Настя родилась 4 мая 1987 года в Киеве. Карьеру певицы начала в 2004 году после выступления на фестивале "Черноморские игры". В 2006 году вместе с Алексеем Потапенко (нынешним супругом) основала очень популярный на просторах СНГ дуэт "Потап и Настя". Релиз их дебютного альбома "Не пара" состоялся в 2008 году, затем вышли и другие: "Не люби мне мозги" (2008), "Все пучком" (2013), "Щит и Мяч" (2015).

В 2017 году Настя Каменских прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK.

Читайте также:
Обнаженных Настю Каменских и Потапа подловили в постели: Как же это было сладко

Напомним, недавно Каменских исполнилось 34 года, и она решила перевоплотиться в известную мексиканскую художницу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Настя Каменских и Потап отмечают годовщину свадьбы! История романа, который они скрывали годами Жгучая Каменских в алом платье соблазнила страстным танцем - смотрите клип певицы Укршоубиз наконец-то вырвался в люди после карантина — что происходило за кулисами YUNA-2021 Потапу - 40. Вот что он думает о жизни, возрасте и успехе
фото Настя Каменских
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Названа самая пикантная черта человеческого характера
Названа самая пикантная черта человеческого характера
10 малоизвестных фактов о фильме «Служебный роман»
10 малоизвестных фактов о фильме «Служебный роман»

Популярные статьи

Сегодня, 09:30Events

Яркие открытки с первым днем лета: поздравления, проза, стихи и картинки

Сегодня, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 1 июня для всех знаков зодиака: Стрельцы, терпения вам!

Вчера, 18:17Психо

Что не нужно женщине обсуждать с мужчиной: три запретные темы

Вчера, 15:46Events

Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь

Вчера, 13:47Звездно

Это медаль на моем теле: Анастасия Приходько объяснила, почему обвисшая грудь красивее "идеальной"

Вчера, 11:31Вкусно

Как вернуть свежесть лавашу и 10 рецептов с ним

Вчера, 11:02Звездно

Олег Филимонов о внезапной смерти 15-летнего внука: Мы предполагаем, что оторвался тромб

Вчера, 10:53Звездно

Наташа Королева в боди устроила откровенные танцы под украинскую песню

Вчера, 10:23Вкусно

Что приготовить из куриного филе на ужин – 5 оригинальных рецептов

Вчера, 00:03Звездно

Олег Филимонов потерял внука (обновлено)

30 маяЗвездно

Выбрал одну, а пишет другой: Холостяка Тимати раскритиковали за его посты об Алисе Грабовой

30 маяЗдорово

Аллергия на солнце и пыльцу: как распознать и справиться

29 маяЗвездно

Холостяк Тимати в финале шоу выбрал Катю Сафарову

29 маяЗвездно

Мишина и Эллерт опровергли слухи о расставании, но признались, что ссорятся и мало видятся

29 маяЗвездно

Саша убивал, люди помогали: Алина Гросу раскрыла подробности жизни с бывшим мужем

29 маяЗвездно

Как живут Анна Богдан и Михаил Заливако после Холостяка. Появились их совместные снимки вне проекта

Новости партнеров

Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Врач назвала самый опасный маринад для шашлыка
Врач назвала самый опасный маринад для шашлыка
Чего нельзя делать после вакцинации от КОВИД: советы врачей
Чего нельзя делать после вакцинации от КОВИД: советы врачей
Козловский перекрасился в блондина и кардинально сменил имидж
Козловский перекрасился в блондина и кардинально сменил имидж
Анджеліна Джолі зізналася в самотності
Анджеліна Джолі зізналася в самотності
Чего мужчины боятся в женщинах больше всего
Чего мужчины боятся в женщинах больше всего
"20 лет назад мы встретились": Брежнева нежно поздравила дочь
"20 лет назад мы встретились": Брежнева нежно поздравила дочь

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять