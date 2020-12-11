Кристина Решетник показала пресс спустя две недели после третьих родов – фото

Подписчики оценили фигуру многодетной мамы

Недавно телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина стали многодетными родителями. У пары родился сын, которого назвали Александром. На своей страничке в Instаgram Кристина показала , как сейчас выглядит ее фигура.

На снимке многодетная мама продемонстрировала свою фигуру спустя две недели после третьих родов.

"12 дней после родов . Живот и полет нормальный", – написала Кристина

Кристина Решетник Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Подписчики отметили, что жена телеведущего выглядит отлично и у неё прекрасная фигура после родов. "Класс, очень хорошая фигура", "Будто бы и ничего не было", "Идеальная", "Вот что значит генетика", – написали в Сети.

Отметим, что Григорий и Кристина Решетник считаются одной из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса. Они поженились в 2010 году. Пара воспитывает двух сыновей – семилетнего Ивана и трехлетнего Дмитрия. О третьей беременности счастливая пара сообщила в июле. Как рассказывал ведущий, Кристина забеременела во время семейного отпуска на Мальдивах. Григорий Решетник признавался, что они с супругой всегда мечтали о третьем ребенке.

Ранее 51-летняя модель показала фигуру.

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