Крисси Тейген откровенно рассказала о своем состоянии после выкидыша

Модель потеряла третьего ребенка

Модель Крисси Тейген и певец Джон Ленджед в начале октября потеряли третьего ребенка. У них должен был родиться сын Джек. Модель тяжело переживает потерю и решила в Twitter рассказать о своем состоянии.

Она отметила, что в сейчас испытывает депрессию и нуждается в помощи.

"Я не часто появляюсь в твиттере, честно говоря, нахожусь в глубокой депрессии. Но не волнуйтесь, меня окружили поддержкой, так что уже скоро я поправлюсь", – написала Крисси.

Напомним, в августе стало известно о беременности Крисси. Но в октябре из-за осложнений врачам пришлось вызвать экстренные искусственные роды. У Крисси и Джона есть двое детей: дочь Луна Симона и сын Майлз Теодор.

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл потеряла второго ребенка.

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