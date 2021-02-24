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Козловский сделал неожиданное признание: "Мне эти эксперименты необходимы"

Сегодня, 15:06

Певец рассказал о съемках клипа на песню "Мала, танцюй"

Не так давно певец Виталий Козловский презентовал клип на песню "Мала, танцюй". Поклонники уже оценили работу. В интервью программе "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24" актер рассказал о том, как снимали клип и об экспериментах в своем творчеством.

В новом клипе Виталия Козловского кроме героинь разного возраста снялась и самая старшая модель Украины Галина Герасимова. Такое уважительное звание за ней закреплено в Национальном реестре рекордов. Ей 73.

"Эта женщина сохранила блеск в глазах. Вы знаете, как сейчас выглядят наши пенсионеры? И она немножко не вписывается в их ряды, правда? Сколько бы лет женщине не было, она постоянно хочет ежедневного внимания, любви, уважения к себе. Любовь может произойти в любом возрасте", – сказал Виталий Козловский.

Певец Виталий Козловский
Певец Виталий Козловский
Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Для мотивации артист рассказал о собственном отце, который в возрасте за 70 рискнул и встретил новую любовь.

"Сейчас с ним такая женщина, которая делает его по-настоящему счастливым. Таким спокойным своего папу никогда не видел. У него появился стимул хорошо себя чувствовать. Когда твои мысли заполнены другим человеком, ты на все смотришь по-другому", – признался певец.

Под другим углом на этот раз Виталий Козловский посмотрел и на свое творчество. Поэтому он доверился клипмейкеру Тарасу Голубкову. Все задумки режиссера воплощал безотказно. Это первая их совместная работа. Результатом артист доволен.

Виталий Козловский
Виталий Козловский
Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"Он сначала думал, что придет динозавр, который будет бояться экспериментировать, а я наоборот пришел и говорю, мне эти эксперименты необходимы. Постоянно нужно видоизменяться и не бояться экспериментов, выходить из зоны комфорта и не бояться хейта", – сказал певец.

Именно за отсутствие экспериментов Виталия Козловского критиковали не раз. Но не всегда виноват артист.

"Как-то я пришел на одну радиостанцию ​​к достаточно известному в шоу-бизнесе музыкальному продюсеру и показал ему песню. Она была попсовая, но с жесткой гитарой. На что он мне сказал, а зачем тебе аудитория Океана Эльзы? Они тебя не поймут, они тебя воспринимают как попсовика. Мы частично заложники своего образа",- поделился артиста.

Козловский уверен, что для кардинальных изменений нужен подходящий момент, который еще не наступил.

Интервью Виталия Козловского для программы "Зіркоманія":

Ранее мы рассказывали, что за сердце Виталия Козловского борются две женщины.

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