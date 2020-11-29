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Кортни Кокс с индейкой на голове и арест украинского фотографа: главные новости недели

Сегодня, 19:46

Коротко о главных событиях

Если вы пропустили все новости уходящей недели – не расстраивайтесь. В этом материале мы коротко рассказываем о самом интересном, что произошло в мире шоу-бизнеса за последние семь дней.

Святослав Вакарчук выпустил первую песню авторского проекта

Лидер "ОЕ" Святослав Вакарчук выпустил первую песню своего авторского музыкального проекта "Оранжерея". Композиция получила название "Знову". Поклонники Вакарчука считают, что песня создана в стиле старых и любимых песен "Океан Ельзи" – отличается трогательной лирикой и нежным гитарным сопровождением.

Фотографа Александра Ктиторчука обвиняют в совращении несовершеннолетних

В Киеве задержали украинского фотографа и руководителя фотошколы Александра Ктиторчука. Его обвиняют в совращении несовершеннолетних девушек. Фотографией он занимается уже более 30 лет, и к нему в объектив не раз попадали звезды украинского шоу-бизнеса. Некоторые из них стали на защиту Ктитарчука.

"Ничего не могу сказать о нем плохого. Наверное, его сгубила любовь к женской красоте, которую он всегда выслеживал, высматривал", – прокомментировала ситуацию Светлана Вольнова.

Мэттью Перри женится

Мэттью Перри и Молли Хервиц
Мэттью Перри и Молли Хервиц
Фото: Getty Images, YouTube

Актер легендарного сериала "Друзья", 51-летний Мэттью Перри решил впервые жениться. Он сделал предложение своей 29-летней девушке Молли Хервиц, с которой встречается с 2018 года. Мэттью Перри никогда не был женат. Он встречался с актрисой Джулией Робертс, а его самые длительные отношения были с актрисой Элизабет Каплан.

Кортни Кокс повторила сцену из "Друзей"

Еще одна звезда ситкома "Друзья" Кортни Кокс, сыгравшая Монику Геллар, на День благодарения повторила свою легендарную сцену с индейкой на голове, давно ставшую мемом.

Актриса опубликовала видео, где поздравляет всех с Днем благодарения и говорит, что если еще кто-то пришлет ей гифку с танцем, она разозлится.

Накануне стало известно, что умер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в "Звездных войнах".

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