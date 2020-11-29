Кортни Кокс с индейкой на голове и арест украинского фотографа: главные новости недели
Коротко о главных событиях
Если вы пропустили все новости уходящей недели – не расстраивайтесь. В этом материале мы коротко рассказываем о самом интересном, что произошло в мире шоу-бизнеса за последние семь дней.
Лидер "ОЕ" Святослав Вакарчук выпустил первую песню своего авторского музыкального проекта "Оранжерея". Композиция получила название "Знову". Поклонники Вакарчука считают, что песня создана в стиле старых и любимых песен "Океан Ельзи" – отличается трогательной лирикой и нежным гитарным сопровождением.
В Киеве задержали украинского фотографа и руководителя фотошколы Александра Ктиторчука. Его обвиняют в совращении несовершеннолетних девушек. Фотографией он занимается уже более 30 лет, и к нему в объектив не раз попадали звезды украинского шоу-бизнеса. Некоторые из них стали на защиту Ктитарчука.
"Ничего не могу сказать о нем плохого. Наверное, его сгубила любовь к женской красоте, которую он всегда выслеживал, высматривал", – прокомментировала ситуацию Светлана Вольнова.
Актер легендарного сериала "Друзья", 51-летний Мэттью Перри решил впервые жениться. Он сделал предложение своей 29-летней девушке Молли Хервиц, с которой встречается с 2018 года. Мэттью Перри никогда не был женат. Он встречался с актрисой Джулией Робертс, а его самые длительные отношения были с актрисой Элизабет Каплан.
Еще одна звезда ситкома "Друзья" Кортни Кокс, сыгравшая Монику Геллар, на День благодарения повторила свою легендарную сцену с индейкой на голове, давно ставшую мемом.
Актриса опубликовала видео, где поздравляет всех с Днем благодарения и говорит, что если еще кто-то пришлет ей гифку с танцем, она разозлится.
Накануне стало известно, что умер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в "Звездных войнах".
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