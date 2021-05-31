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Кортни Кокс и Эд Ширан повторили тот самый танец Моники и Росса из Друзей

Сегодня, 09:36

Похоже, Кортни Кокс нашла идеального партнера по танцам

Фото: Скриншот из YouTube

Помните танец Моники и Росса в шестом сезоне, когда они снимались в новогоднем шоу? Спустя много лет актриса повторила его, но уже с певцом Эдом Шираном. И мы уверены, что он большой поклонник "Друзей", иначе почему он идеально знает каждое движение)

Кстати ранее мы публиковали 10 главных моментов из нового спецэпизода "Друзей".

Видео с танцем Кортни Кокс опубликовало в своем Instagram-профиле. Актриса подписала его: "Просто танцевальная рутина с другом" и отметила Эда Ширана.

, Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

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А вот оригинальный танец из сериала:

Напомним, что в Китае вырезали Леди Гагу, Джастина Бибера и группу BTS из спецэпизода "Друзей". Мы рассказали, в чем причина.

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