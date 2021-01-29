Коллега Арми Хаммера по "Зови меня своим именем" снимется в фильме о каннибале

Экс-супруга Хаммера прокомментировала это двумя словами

Тимоти Шаламе и режиссер Лука Гуаданьино, снявшие вместе с оскандалившимся Арми Хаммером один из лучших фильмов 2017 года – "Зови меня своим именем", снова поработают вместе. Новый проект, в котором появится 25-летний Шаламе, расскажет о каннибализме. Иронично, не так ли?

Как пишет The Hollywood Reporter, Лука Гуаданьино снимет кино Bones & All в качестве продолжения своего звездного ремейка 2018 года классического итальянского хоррора "Суспирия". Тимоти Шаламе сыграет в картине роль второго плана.

Кадр из фильма "Зови меня своим именем" Фото: Imdb.com

Бывшая жена Арми Хаммера, который хотел приготовить барбекю из своей бывшей девушки, Элизабет Чемберс прокомментировала сообщение о будущем фильме коллег Арми.

Читайте также: В Сети обнаружили фото из секретного аккаунта Арми Хаммера в Instagram

"Нет слов", – написала 38-летня Чемберс комментарий под постом в Instagram-аккаунте Just Jared.

Скриншот: instagram.com/justjared

Напомним, что ранее Элизабет Чемберс призналась, что была жутко шокирована, когда в СМИ попала переписка Арми Хаммера с его любовницами, где актер фактически признался в каннибализме. И если об изменах своего экс-супруга она знала уже давно, то новость о его пристрастии к каннибализму и БДСМ вызвала у нее отвращение.

Ранее сообщалось, что Арми Хаммер хотел задушить свою собаку и хранил манекены для связывания в подвале.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться