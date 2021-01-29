Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Коллега Арми Хаммера по "Зови меня своим именем" снимется в фильме о каннибале

Сегодня, 09:39

Экс-супруга Хаммера прокомментировала это двумя словами

Тимоти Шаламе и режиссер Лука Гуаданьино, снявшие вместе с оскандалившимся Арми Хаммером один из лучших фильмов 2017 года – "Зови меня своим именем", снова поработают вместе. Новый проект, в котором появится 25-летний Шаламе, расскажет о каннибализме. Иронично, не так ли?

Как пишет The Hollywood Reporter, Лука Гуаданьино снимет кино Bones & All в качестве продолжения своего звездного ремейка 2018 года классического итальянского хоррора "Суспирия". Тимоти Шаламе сыграет в картине роль второго плана.

Кадр из фильма "Зови меня своим именем"
Кадр из фильма "Зови меня своим именем"
Фото: Imdb.com

Бывшая жена Арми Хаммера, который хотел приготовить барбекю из своей бывшей девушки, Элизабет Чемберс прокомментировала сообщение о будущем фильме коллег Арми.

Читайте также:
В Сети обнаружили фото из секретного аккаунта Арми Хаммера в Instagram

"Нет слов", – написала 38-летня Чемберс комментарий под постом в Instagram-аккаунте Just Jared.

Скриншот: instagram.com/justjared

Напомним, что ранее Элизабет Чемберс призналась, что была жутко шокирована, когда в СМИ попала переписка Арми Хаммера с его любовницами, где актер фактически признался в каннибализме. И если об изменах своего экс-супруга она знала уже давно, то новость о его пристрастии к каннибализму и БДСМ вызвала у нее отвращение.

Ранее сообщалось, что Арми Хаммер хотел задушить свою собаку и хранил манекены для связывания в подвале.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Вместо "каннибала" Арми Хаммера с Дженнифер Лопес в комедии сыграет звезда "Трансформеров" Вырезал на коже свои инициалы: бывшая Арми Хаммера шокировала выходкой актера Арми Хаммер извинился перед Мисс Каймановы острова, которую случайно вовлек в секс-скандал
кино фильм Арми Хаммер Тимоти Шаламе каннибализм
Реклама

Новости партнеров

Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки

Популярные статьи

Вчера, 17:53Вкусно

Рецепты десертов на скорую руку: лучшие идеи сладких блюд

Вчера, 16:46Модно

Миллион гривен! Мы нашли самый дорогой гроб в Киеве (репортаж)

Вчера, 16:15Вкусно

Как приготовить печеночные оладьи: 7 простых рецептов

Вчера, 05:01Психо

Гороскоп на сегодня 28 января: Львам нужна передышка, а Стрельцов ждет стремительный день

27 январяЗвездно

"Он может стать овощем": сын Алибасова о его состоянии

27 январяЗвездно

У Позитива из "Время и Стекло" роман с Мишель Андраде. А как же супруга?

27 январяЗвездно

Умер звезда сериала "Молодежка"

27 январяЗвездно

Эллерт и Мишина честно признались, что их дико бесит друг в друге: видео

27 январяЗвездно

"Очень больно": дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

27 январяВкусно

Курага – в чем польза и как правильно выбрать сухофрукт

27 январяЗвездно

"Самое большое счастье на свете": Анна Кошмал впервые показала свои фото во время беременности

27 январяPR

Ирина Вишнетская – Senior Project Manager IT-индустрии

27 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 27 января: Близнецы будут считать прибыль, а Ракам будут легко даваться переговоры

26 январяЗвездно

90-летний актер Иван Краско стал отцом и снова женится на молодой избраннице

26 январяЗвездно

Кейт Миддлтон назвали самой ленивой в королевской семье

26 январяВкусно

Как приготовить лазанью с мясным фаршем и соусом бешамель: пошаговый рецепт

Новости партнеров

Оборвалась жизнь знаменитого актера-красавца Ланового
Оборвалась жизнь знаменитого актера-красавца Ланового
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Необычные симптомы КОВИД превращают людей в "зомби"
Необычные симптомы КОВИД превращают людей в "зомби"
На отдыхе в Египте. Нина Матвиенко позировала в купальнике
На отдыхе в Египте. Нина Матвиенко позировала в купальнике
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
Полуголая Надя Дорофеева "оседлала" шею Дантеса
Полуголая Надя Дорофеева "оседлала" шею Дантеса
Известная фитнес-модель не вместила грудь в купальник
Известная фитнес-модель не вместила грудь в купальник

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять