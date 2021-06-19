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ТОП-5 интересных фильмов, которые можно посмотреть с папой

Сегодня, 18:56

20 июня отмечается День отца. По этому поводу мы собрали лучшие фильмы, которые поднимут настроение и согреют сердце

Завтра, 20 июня, мы будем отмечать трогательный праздник – День отца. Предлагаем провести этот день за просмотром отличного фильма из нашей подборки. Эти картины точно придутся по душе и детям, и папам.

Огромное количество эмоций, помимо просмотра фильмов, вызывают путешествия. Недавно мы побывали в украинской Исландии и посмотрели на волшебные скалы в Богуславе, куда отправились на электрокаре Jaguar. Смотрите, как это было.

Лучшие фильмы ко Дню отца 2021

Шпион по соседству

Кадр из фильма "Шпион по соседству"
Кадр из фильма "Шпион по соседству"

Кадр из фильма "Шпион по соседству"

Фото: Imdb.com

"Бездарь" – так называют Боба Хо соседи, не подозревая, что на самом деле он – секретный агент. Однажды соседка просит Боба посидеть с ее детьми. Никто не мог подумать, что эта затея обернется настоящим кошмаром: один из маленьких подопечных "китайского няня" случайно вводит в компьютер секретный код, чем навлекает на голову Боба Хо массу неприятностей.

На трезвую голову

Кадр из фильма "На трезвую голову"
Кадр из фильма "На трезвую голову"

Кадр из фильма "На трезвую голову"

Фото: Imdb.com

Главный герой фильма Бад Джонсон – отец-одиночка. Он безалаберный, часто теряет работу, не прочь выпить пива в компании, но в целом добродушный и довольно симпатичный человек, который очень любит свою дочку Молли. Мама Молли отказалась от нее в пользу своей музыкальной карьеры, оставив малышку на отца. Молли – полная противоположность Баду: ответственная, умная, многим интересующаяся девочка. У Молли и Бада доверительные и добрые отношения, однако его дочь часто берет на себя роль родителя.

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Superнянь

Кадр из фильма "Superнянь"
Кадр из фильма "Superнянь"

Кадр из фильма "Superнянь"

Фото: rottentomatoes.com

Клэр и Марк со спокойствием на душе уезжают на выходные, оставив своего сына с прилежным и правильным парнем Фрэнком. Однако, оказывается что в эти выходные у Фрэнка день рождения и друзья устраивают ему эффектную вечеринку. Клэр и Марк получают звонок из полиции, которая сообщает им, что их сын пропал, а в доме – хаос.

А вот и она

Кадр из фильма "А вот и она"
Кадр из фильма "А вот и она"

Кадр из фильма "А вот и она"

Фото: Imdb.com

Риелтор Орен – надменный, самовлюбленный, эгоистичный человек. Он часто обманывает клиентов, не дружит с соседями, оскорбляет их, жестоко себя ведет с соседской собакой, часто высмеивает друзей и третирует домашних. У него несносный характер, и у его знакомых найдется много причин, чтобы не общаться с ним. Но на каждый камень найдется своя вода, и, казалось бы, когда Орена уже ничего не исправит, появляется внучка, о существовании которой он даже не подозревал. Девочка в корне начинает менять характер Орена и творит чудеса. Несмотря на то, что фильм не затрагивает непосредственно тему отцовства, эта история может вдохновить многих родителей.

Мой любимый динозавр

Кадр из фильма "Мой любимый динозавр"
Кадр из фильма "Мой любимый динозавр"

Кадр из фильма "Мой любимый динозавр"

Фото: Скриншот из видео

В результате биологического эксперимента рождается необычное существо, напоминающее динозавра, который вскоре становится другом школьника Джейка Эмори, пережившего смерть отца. Джейк решает спрятать это необычное создание у себя дома, но очень скоро динозавр подрастает, еле помещаясь в комнате. Его стремление выйти на улицу заканчивается преследованием военных, которые имеют недобрые намерения на его счет.

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Ранее мы публиковали список, что посмотреть на выходных.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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