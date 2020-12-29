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Князь Монако в кроксах и странных очках снялся для праздничной фотосессии

Сегодня, 12:40

Снимки опубликовала княгиня Монако Шарлин

Княгиня Монако Шарлин поделилась праздничными фото королевской семьи Instagram. На одном из них запечатлен ее супруг, сын актрисы Грейс Кейлли – Альбер II, князь Монако и их дети: принц Жак и принцесса Габриэлла.

Многие подписчики принцессы обратили внимание на забавный образ князя Альбера, который на фото позирует в красном домашнем костюме, кроксах (культовые сланцы компании Crocs) и в очках с рожками, как у оленей Санты Клауса.

Принц Альбер II с детьми
Принц Альбер II с детьми
Фото: instagram.com/hshprincesscharlene

На еще одном праздничном снимке, который опубликовала княгиня Шарлин, запечатлены остальные члены королевской семьи Монако.

Королевская семья Монако
Королевская семья Монако
Фото: instagram.com/hshprincesscharlene

Напомним, 50-летняя королева Иордании Рания поделилась новым семейным портретом. Ранее принц Чарльз и Камилла представили рождественскую открытку.

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