Князь Монако в кроксах и странных очках снялся для праздничной фотосессии

Снимки опубликовала княгиня Монако Шарлин

Княгиня Монако Шарлин поделилась праздничными фото королевской семьи Instagram. На одном из них запечатлен ее супруг, сын актрисы Грейс Кейлли – Альбер II, князь Монако и их дети: принц Жак и принцесса Габриэлла.

Многие подписчики принцессы обратили внимание на забавный образ князя Альбера, который на фото позирует в красном домашнем костюме, кроксах (культовые сланцы компании Crocs) и в очках с рожками, как у оленей Санты Клауса.

Принц Альбер II с детьми Фото: instagram.com/hshprincesscharlene

На еще одном праздничном снимке, который опубликовала княгиня Шарлин, запечатлены остальные члены королевской семьи Монако.

Королевская семья Монако Фото: instagram.com/hshprincesscharlene

Напомним, 50-летняя королева Иордании Рания поделилась новым семейным портретом. Ранее принц Чарльз и Камилла представили рождественскую открытку.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться