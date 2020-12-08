Клопотенко прокомментировал свои отношения с бизнесвумен с обложки Forbes

Кулинар рассказал о своей личной жизни

О личной жизни известного кулинарного эксперта Евгения Клопотенко ходят легенды. Эксклюзивно в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Евгений Клопотенко рассказал о своих отношениях с известным предпринимателем и меценатом с обложки Forbes Инной Поперешнюк.

"Мы с Инной открыли ресторан. Если бы я был одним из подписчиков, то сказал бы: "100% они встречаются", – поделился Евгений Клопотенко. – Нас объединяют две большие вещи. И главное то, что у нас в крови зашито – помогать людям. Если бы мы начали жить вместе или даже стали встречаться, то мы бы эти приятные отношения развалили".

Евгений Клопотенко Фото: instagram.com/klopotenko

Мама героя "Зіркового шляху" обеспокоена тем, что сын до сих пор холостяк.

"Мама сбрасывает ссылки в ФБ на невесток", – рассказал Евгений Клопотенко.

Во время интервью Евгений Клопотенко честно признался, что, несмотря на успехи в работе, в личной жизни ему пока не везет.

Смотрите эксклюзивное интервью Евгения Клопотенко для программы "Зірковий шлях":

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