Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Клопотенко прокомментировал свои отношения с бизнесвумен с обложки Forbes

Сегодня, 17:12

Кулинар рассказал о своей личной жизни

О личной жизни известного кулинарного эксперта Евгения Клопотенко ходят легенды. Эксклюзивно в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Евгений Клопотенко рассказал о своих отношениях с известным предпринимателем и меценатом с обложки Forbes Инной Поперешнюк.

"Мы с Инной открыли ресторан. Если бы я был одним из подписчиков, то сказал бы: "100% они встречаются", – поделился Евгений Клопотенко. – Нас объединяют две большие вещи. И главное то, что у нас в крови зашито – помогать людям. Если бы мы начали жить вместе или даже стали встречаться, то мы бы эти приятные отношения развалили".

Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко
Фото: instagram.com/klopotenko

Мама героя "Зіркового шляху" обеспокоена тем, что сын до сих пор холостяк.

"Мама сбрасывает ссылки в ФБ на невесток", – рассказал Евгений Клопотенко.

Во время интервью Евгений Клопотенко честно признался, что, несмотря на успехи в работе, в личной жизни ему пока не везет.

Смотрите эксклюзивное интервью Евгения Клопотенко для программы "Зірковий шлях":

Ранее мы рассказывали, как выглядит предполагаемая девушка Андрея Рыбака из "Холостячки".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
DOROFEEVA рассказала, почему сольная карьера была на грани срыва Ирина Федишин продала квартиру из-за коронавируса "Он сидел в тюрьме": Яна Клочкова призналась, почему не общается с отцом своего сына
Зірковий шлях Евгений Клопотенко
Источник: Ексклюзив "Зіркового шляху"
Реклама

Новости партнеров

Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Хотите вкусных котлет и не хочется стоять у плиты – готовьте так
Хотите вкусных котлет и не хочется стоять у плиты – готовьте так
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине

Популярные статьи

Сегодня, 05:25Психология

Гороскоп на сегодня 8 декабря: Тельцам придется решать нелегкую проблему, а Львы рискуют попасть в ловушку

Вчера, 18:12Food

Салаты из авокадо: ТОП-5 рецептов на любой вкус

Вчера, 17:47Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой и Тарзана занялся танцами на пилоне. Пока говорит, что весело

Вчера, 16:20Wellness

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

Вчера, 15:36Шоу-бизнес

Как выглядит предполагаемая девушка Андрея Рыбака из "Холостячки": фото

Вчера, 14:26Food

Холодные закуски на Новый год-2021: семь праздничных рецептов

Вчера, 11:23Events

День Екатерины: поздравления с именинами и Днем ангела

Вчера, 11:11Fun

День святой Екатерины: что нельзя делать, гадания и приметы

Вчера, 05:25Психология

Гороскоп на сегодня 7 декабря: Девы склонны к авантюрам, а Водолеям предстоит непростой выбор

6 декабряEvents

Гадания на Катерину 7 декабря: самые популярные предсказания на суженого

6 декабряШоу-бизнес

София Ротару спела "Червону руту" в Москве: видео

6 декабряПсихология

Гороскоп на неделю 6-13 декабря: все знаки зодиака

6 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 6 декабря: Водолею нужно продумать досуг, а Рыбам – сделать то, что нравится

6 декабряFun

День Вооруженных сил Украины-2020: поздравления в стихах, прозе, эффектные картинки

6 декабряEvents

6 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

6 декабряEvents

Лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в прозе и стихах

Новости партнеров

Чемпионка мира из Украины похвасталась идеальным телом в бикини
Чемпионка мира из Украины похвасталась идеальным телом в бикини
Кто она - Таисия Повалий? Что стало известно о певице
Кто она - Таисия Повалий? Что стало известно о певице
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Как замариновать идеальный шашлык - все предельно просто
Как замариновать идеальный шашлык - все предельно просто
Квашеная капуста классическая в банке: рецепт с фото пошагово
Квашеная капуста классическая в банке: рецепт с фото пошагово
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Збірна найапетитніших дружин футболістів
Збірна найапетитніших дружин футболістів
Как приготовить мясо в вине в домашних условиях: нереально вкусно
Как приготовить мясо в вине в домашних условиях: нереально вкусно

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять