Клопотенко прокомментировал свои отношения с бизнесвумен с обложки Forbes
Кулинар рассказал о своей личной жизни
О личной жизни известного кулинарного эксперта Евгения Клопотенко ходят легенды. Эксклюзивно в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Евгений Клопотенко рассказал о своих отношениях с известным предпринимателем и меценатом с обложки Forbes Инной Поперешнюк.
"Мы с Инной открыли ресторан. Если бы я был одним из подписчиков, то сказал бы: "100% они встречаются", – поделился Евгений Клопотенко. – Нас объединяют две большие вещи. И главное то, что у нас в крови зашито – помогать людям. Если бы мы начали жить вместе или даже стали встречаться, то мы бы эти приятные отношения развалили".
Мама героя "Зіркового шляху" обеспокоена тем, что сын до сих пор холостяк.
"Мама сбрасывает ссылки в ФБ на невесток", – рассказал Евгений Клопотенко.
Во время интервью Евгений Клопотенко честно признался, что, несмотря на успехи в работе, в личной жизни ему пока не везет.
Смотрите эксклюзивное интервью Евгения Клопотенко для программы "Зірковий шлях":
Ранее мы рассказывали, как выглядит предполагаемая девушка Андрея Рыбака из "Холостячки".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное