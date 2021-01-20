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У Ким Кардашьян и Меган Маркл идеальные лица. Пластический хирург объяснил почему

Сегодня, 14:47

Пластический хирург смог научным путем это определить

Что может объединять Ким Кардашьян и Меган Маркл? Нет, не скандалы. Пластический хирург Риккардо Фрати заявил, что у жены принца Гарри и светской львицы идеальные лица. Об этом пишет The Sun.

К такому выводу специалист пришел, когда сравнил пропорции лиц знаменитостей с правилом золотого сечения. Согласно математической формуле, идеальное соотношение лба, носа и подбородка должно составлять 3:2:3.

Пластический хирург отметил, что у Меган Маркл похожа на принцессу Диснея. Он не исключил, что герцогиня Сассекская делала пластику.

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

"У Меган лицо принцессы Диснея. Возможно, ей сделали ринопластику кончика носа, поскольку в последние годы он выглядит немного тоньше", – объяснил он.

Также Рикардо Фрати считает, что обладательницей идеального лица Ким Кардашьян стала благодаря пластике лица.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

"Структура ее лица напоминает перевернутый треугольник – его часто приводят в пример как лицо самой желанной формы", – рассказал специалист.

Напомним, недавно количество подписчиков Ким Кардашьян в Instagram достигло отметки в 200 миллионов.

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл стала популярнее Кейт Миддлтон.

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