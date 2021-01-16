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Ким Кардашьян и Канье Уэст разошлись ради детей – источник

Сегодня, 10:43

Отношения между супругами стали токсичными

И хотя Ким Кардашьян и Канье Уэст не комментируют слухи о своем разрыве, источник назвал причину, по которой звездная пара приняла решение разъехаться. Причина тому – их общие дети.

Как сообщает Us Weekly, Ким и Канье начали много скандалить, их отношения стали токсичными, а чтобы дети не видели этого, решили жить отдельно.

Ким Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Фото: Getty Images

"Они вошли во вторую половину 2020 года с самыми лучшими намерениями и хотели найти способ поладить... но дошло до того, что препирательства превратились в неприятные взрывы и конфронтации, и поскольку ни один из них не хотел, чтобы дети подвергались такой враждебности, они стали жить отдельно", – передает слова инсайдера издание.

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Ким и Канье поженились в 2014 году. Они воспитывают четырех детей: семилетнюю Норт, пятилетнего Сэйнта, двухлетнюю Чикаго и годовалого Псалма.

Ранее мы писали, что Канье Уэст мог изменять Ким с мужчиной.

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