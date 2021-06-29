Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Настя Ивлеева эффектно позвала Кардашьян на встречу в Риме: Ким, давай коллаборэйшн!

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
29 июня, 20:30
Копировать ссылку
Популярная российская блогер Настя Ивлеева отправилась отдыхать в Рим и узнала, что в это же время там находится знаменитая светская львица Кардашьян
Настя Ивлеева предложила Ким Кардашьян встретиться в Риме
Настя Ивлеева предложила Ким Кардашьян встретиться в Риме / Фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/_agentgirl_

Видеоблогер Настя Ивлеева, которая согласно слухам может расстаться с Элджеем, решила вывести свои коллаборации со звездами на новый уровень и сотрудничать с самой Ким Кардашьян. По словам Насти, которая сейчас находится в столице Италии, ей "нашептала птичка", будто американская светская львица тоже в Риме. Девушка решила не упускать момент и привлечь к себе внимание Кардашьян с помощью соцсети и поклонников. Говоря о Европе, в нашем туристическом гайде вы найдете локации, похожие на Грецию и Исландию, но которые находятся прямо под Киевом.

В Instagram Настя Ивлеева опубликовала короткий ролик, в котором сделала официальное обращение к Ким.

"Друзья, птичка донесла мне, что сама Ким Кардашьян тоже находится в Риме и, конечно же, я не могу отметить это событие, потому что все говорят: "Встреться с ней". Да, я не против", – сказала Настя.

Затем блогер обратилась к самой Ким Кардашьян на своем эффектном "английском" языке.

"Давай встретимся, коллаборейшн Раша энд Америка, сделаем фото, снимем видео, поедим, все, что тебе угодно. Пиши, вот моя футболка, если увидишь меня, подходи, не стесняйся", – сказала блогер.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!

В поддержку блогера подписчики начали отмечать аккаунт Ким Кардашьян в комментариях для привлечения ее внимания. Сама же Настя Ивлеева решила прокомментировать свежую публикацию светской львицы.

"Ким, напиши мне", – прокомментировала блогер.

Скриншот Instagram

Комментарий Ивлеевой собрал более 13 тысяч просмотров, так что есть вероятность, что Ким Кардашьян его заметила.

Узнайте больше деталей о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста:

Ранее светская львица Ким Кардашьян устроила своей дочери вечеринку в стиле знаменитого смайлика фекалий.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как организовать пикник в формате Pinterest
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 июня - 3 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
07
дней
02
часов
02
минут
48
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Сделать 4000 шагов в течение дня
Тренироваться
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять