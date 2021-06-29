Настя Ивлеева эффектно позвала Кардашьян на встречу в Риме: Ким, давай коллаборэйшн!

Популярная российская блогер Настя Ивлеева отправилась отдыхать в Рим и узнала, что в это же время там находится знаменитая светская львица Кардашьян

Настя Ивлеева предложила Ким Кардашьян встретиться в Риме / Фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/_agentgirl_

Видеоблогер Настя Ивлеева, которая согласно слухам может расстаться с Элджеем, решила вывести свои коллаборации со звездами на новый уровень и сотрудничать с самой Ким Кардашьян. По словам Насти, которая сейчас находится в столице Италии, ей "нашептала птичка", будто американская светская львица тоже в Риме. Девушка решила не упускать момент и привлечь к себе внимание Кардашьян с помощью соцсети и поклонников. Говоря о Европе, в нашем туристическом гайде вы найдете локации, похожие на Грецию и Исландию, но которые находятся прямо под Киевом.

В Instagram Настя Ивлеева опубликовала короткий ролик, в котором сделала официальное обращение к Ким.

"Друзья, птичка донесла мне, что сама Ким Кардашьян тоже находится в Риме и, конечно же, я не могу отметить это событие, потому что все говорят: "Встреться с ней". Да, я не против", – сказала Настя.

Затем блогер обратилась к самой Ким Кардашьян на своем эффектном "английском" языке.

"Давай встретимся, коллаборейшн Раша энд Америка, сделаем фото, снимем видео, поедим, все, что тебе угодно. Пиши, вот моя футболка, если увидишь меня, подходи, не стесняйся", – сказала блогер.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!

В поддержку блогера подписчики начали отмечать аккаунт Ким Кардашьян в комментариях для привлечения ее внимания. Сама же Настя Ивлеева решила прокомментировать свежую публикацию светской львицы.

"Ким, напиши мне", – прокомментировала блогер.

Скриншот Instagram

Комментарий Ивлеевой собрал более 13 тысяч просмотров, так что есть вероятность, что Ким Кардашьян его заметила.

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