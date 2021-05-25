Кейт Миддлтон в элегантном костюме пожарила лепешки с принцем Уильямом: видео

Герцоги Кембриджские сейчас находятся в туре по Шотландии. Они встретились с представительницей сообщества Sikh Sanjog

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Миддлтон и принц Уильям сейчас путешествуют по Шотландии в рамках королевского тура. Все как всегда – официальные встречи с различными общинами, посещение приютов и учреждений. И, конечно же, отчет о всех мероприятиях в формате фото и видео публикуется на официальной странице королевской семьи в Instagram.

На этот раз Кейт и Уильям посетили центр индийского общества Sikh Sanjog в Эдинбурге. Кейт Миддлтон и принц Уильям приготовили национальные блюда, просто надев фартуки и перчатки. Герцогиня Кембриджская облачилась в ярко-синий наряд – пиджак от Zara и плиссированную юбку от бренда Hope. Кстати, в очень похожем наряде когда-то появлялась на публике принцесса Диана.

"С 1989 года Сикх Санджог вдохновляет и расширяет возможности женщин посредством развития навыков, уверенности и содействия социальной интеграции", – говорится в сообщении представителей королевской семьи.

Ранее Кейт Миддлтон анонсировала выход своей книги вслед за Меган Маркл.

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