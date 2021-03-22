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Кейт Миддлтон собирается нарушить королевский протокол из-за Меган Маркл

Сегодня, 19:33

Противостояние Меган и Кейт продолжается

Страсти в королевской семье продолжают кипеть. По данным британских СМИ Кейт Миддлтон собирается ответить Меган Маркл после всех обвинений. Герцогиня Кембриджская готова даже нарушить королевский протокол. Об этом сообщает Marie Claire.

По информации инсайдеров, Кейт Миддлтон готовится дать Меган Маркл жесткий и максимально исчерпывающий ответ. И сделает она это вопреки Елизавете II, которая против публичных разбирательств. Как пишут британские СМИ, жена принца Уильяма собирается ответить и на обвинения королевской семьи в расизме.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Фото: Getty Images

"Я никогда не видел Кейт такой сердитой. У нее даже не было возможности сказать что-либо в свою защиту, так как она придерживается подхода королевы – "никогда не жалуйся, ничего не объясняй". Но дело зашло слишком далеко", – рассказал источник.

Ранее мы рассказывали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям уехали из дворца.

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