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Кейт Миддлтон приняла сторону разозлившегося принца Уильяма после интервью Меган и Гарри

Сегодня, 15:00

Герцогиня Кембриджская стала настоящей опорой для своего супруга в трудные времена

После выхода резонансного интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри, принцу Уильяму пришлось несладко. Но в столь нужный момент его супруга Кейт Миддлтон стала ему настоящей поддержкой и опорой.

Как сообщили инсайдеры изданию US Weekly, после выхода интервью, в котором принц Гарри и Меган выступили против королевской семьи, Кейт Миддлтон и принц Уильям обсудили друг с другом происшедшее.

У них очень крепкий брак и с самого начала Кейт стала опорой для супруга.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: Getty Images

"Кейт – прирожденный лидер, обладающий великолепной способностью сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях", – поделился анонимный источник с изданием.

После выхода интервью и без того напряженные отношения принца Гарри и принца Уильяма еще больше обострились. Противоречия братьев уходят далеко в их детство, когда оба в юном возрасте пережили трагичную гибель матери – принцессу Диану. Теперь же, по словам источника, принц Уильям злится на брата, что тот посмел выступить против королевской семьи.

Принц Уильям и принц Гарри
Принц Уильям и принц Гарри
Фото: Getty Images

Ранее стало известно, что принц Гарри нашел две новых работы.

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