Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кейт Миддлтон и принц Уильям уехали из дворца на фоне скандала с Меган и Гарри

Сегодня, 17:29

Герцоги Кембриджские отправились в Восточный Лондон

Сегодня утром, 18 марта, принц Уильям и Кейт Миддлтон, которая вчера появилась в пиджаке из масс-маркета, покинули Кенсингтонский дворец и отправились в отделение скорой помощи.

Как сообщает Daily Mail, Кейт и принц Уильям побеседовали с бригадами скорой помощи на станции Ньюхэм. Супруги расспросили фельдшеров, как те справляются с пандемией.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: Скриншот из Daily Mail

Визит герцогов Кембриджских состоялся после того, как принц Уильям заявил, что расстроен тем, что его личные разговоры с принцем Гарри в дальнейшем могут транслироваться по американскому телевидению. Отметим, что после скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри принц Уильям побеседовал со своим братом. Но в итоге разговор оказался "не продуктивным".

Теперь принц Уильям опасается, что какие-либо его разговоры с братом могут просочиться в прессу, и воздерживается от контактирования со скандальной парочкой.

Напомним, что ранее Меган Маркл и принц Гарри дали резонансное интервью Опре Уинфри. Супруги рассказали о трудностях жизни в королевской семьи, а также сделали несколько серьезных обвинений в адрес дворца.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Меган Маркл VS Дональд Трамп: в США заговорили о возможном противостоянии на следующих президентских выборах Кейт Миддлтон появилась в пиджаке из масс-маркета и колье за 10 тысяч гривен: фото Королевская семья в ярости из-за нового поступка принца Гарри и Меган Маркл Принц Гарри возложил цветы к могиле принцессы Дианы в День матери
скандал принц Гарри Кейт Миддлтон принц Уильям королевская семья Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Вкусный салат со свеклы на каждый день
Вкусный салат со свеклы на каждый день
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях

Популярные статьи

Сегодня, 18:35Вкусно

Как испечь вкусный пирог на кефире: 5 рецептов

Сегодня, 11:49Вкусно

Как сварить действительно вкусную овсянку: краткая инструкция

Сегодня, 11:44Звездно

Андрея Данилко заметили в объятиях экстравагантной женщины: фото

Сегодня, 11:10Звездно

5 зрелищных фильмов Люка Бессона, который подарил миру "Леона"

Сегодня, 05:24Психо

Гороскоп на сегодня 18 марта: Весам нужно притормозить, а Скорпиону – расслабиться

Вчера, 10:33Вкусно

Как приготовить постные котлеты: 5 рецептов

Вчера, 10:22Фаново

День святого Патрика-2021: история и традиции праздника

Вчера, 05:32Психо

Гороскоп на сегодня 17 марта: Львы найдут дополнительный доход, а Девам нужен отдых

16 мартаЗвездно

Регина Тодоренко впервые за долгое время приехала из Москвы в родную Одессу: видео

16 мартаЗвездно

Нельзя покидать дом даже выпить кофе: что запрещали Меган Маркл и ее маме в Лондоне

16 мартаЗвездно

Алан Бадоев снял клип украинской группе, работающей в России: видео

16 мартаЗвездно

Олег Винник рассказал, какие фото ему шлет Павел Зибров. Это очень неожиданно

16 мартаВкусно

День святого Патрика: 5 рецептов к празднику

16 мартаАктуально

Не жги: как правильно подобрать термозащиту для волос

16 мартаФаново

Восьмилетнюю украинку и 13-летнего блогера к уголовной ответственности не привлечь – адвокат

16 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 16 марта: Близнецам нужно заняться планированием, а на Раков нападет меланхолия

Новости партнеров

Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
От любви до ненависти и обратно. Как приготовить идеальное оливье
От любви до ненависти и обратно. Как приготовить идеальное оливье
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять