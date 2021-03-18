Кейт Миддлтон и принц Уильям уехали из дворца на фоне скандала с Меган и Гарри

Герцоги Кембриджские отправились в Восточный Лондон

Сегодня утром, 18 марта, принц Уильям и Кейт Миддлтон, которая вчера появилась в пиджаке из масс-маркета, покинули Кенсингтонский дворец и отправились в отделение скорой помощи.

Как сообщает Daily Mail, Кейт и принц Уильям побеседовали с бригадами скорой помощи на станции Ньюхэм. Супруги расспросили фельдшеров, как те справляются с пандемией.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Скриншот из Daily Mail

Визит герцогов Кембриджских состоялся после того, как принц Уильям заявил, что расстроен тем, что его личные разговоры с принцем Гарри в дальнейшем могут транслироваться по американскому телевидению. Отметим, что после скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри принц Уильям побеседовал со своим братом. Но в итоге разговор оказался "не продуктивным".

Теперь принц Уильям опасается, что какие-либо его разговоры с братом могут просочиться в прессу, и воздерживается от контактирования со скандальной парочкой.

Напомним, что ранее Меган Маркл и принц Гарри дали резонансное интервью Опре Уинфри. Супруги рассказали о трудностях жизни в королевской семьи, а также сделали несколько серьезных обвинений в адрес дворца.

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