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Кейт Миддлтон и Меган Маркл удалось наладить отношения – инсайдер

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
9 июля, 09:24
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По словам инсайдера, Кейт Миддлтон и Меган Маркл удалось найти общий язык после рождения дочери герцогов Сассекских
Кейт Миддлтон и Меган Маркл удалось наладить отношения
Кейт Миддлтон и Меган Маркл удалось наладить отношения / Фото: Getty Images

О том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон никогда не были подругами, знали все. Во время того самого резонансного интервью герцогиня Сассекская не упустила возможность рассказать о сложных отношениях с женой принца Уильяма. По информации источника из дворца, Кейт очень расстроили слова Меган, но официальных комментариев не было. Сейчас инсайдер рассказал, что герцогини стараются наладить отношения после всех скандалов.

Напряженность между Меган и Кейт стала ослабевать. Кейт даже отправила Меган подарок для крохи. После рождения Лилибет они наладили общение и снова начали переписываться. Инцидент с платьями подружек невесты произошел уже очень давно, поэтому кажется бессмысленным таить обиду. Пустая трата энергии. Они называют это перемирием, – рассказал инсайдер изданию US Weekly.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл / Фото: Getty Images

По словам инсайдера, примирение стало возможным после рождения второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри.

Рождение Лили сблизило Кейт и Меган. Они обе воспитывают дочерей и с нетерпением ждут встречи с племянниками, – поделился инсайдер.

Как королевская семья отреагировала на рождение дочери Меган Маркл и принца Гарри – смотрите в сюжете:

Ранее уже в СМИ появлялась информация, что Кейт Миддлтон хочет наладить отношения с Меган Маркл.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Проблема, которую подняла Ани Лорак, известна и она существует. Ни для кого здесь нет ничего нового. То, что она предметно намекнула об отношениях с продюсером, нет. Мне ничего не было на этот счет известно. Но я понимала, что в шоу-бизнесе это есть.

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