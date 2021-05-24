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Кевин Спейси едет на заработки в Италию

Сегодня, 17:29

Кевин Спейси потихоньку возвращается к работе после обвинений в домогательствах. Он получил первую после четырехлетнего перерыва роль в кино

Актер Кевин Спейси, жертва домогательств которого умерла при загадочных обстоятельствах, исполнит роль в фильме L'uomo Che Disegno Dio ("Человек, который рисует Бога") итальянского режиссёра Франко Неро. Компанию на экране ему составит Ванесса Редгрейв. Сюжет картины пока не раскрывается, но на IMDB описывается как "взлет и падение слепого художника".

Напомним, что из-за скандала актер расстался с "Карточным домиком" Netflix, а последний раз он появлялся в фильме 2018 года "Клуб миллиардеров", который доступен к просмотру на OLL.TV.

Режиссер не скрывает своей радости от такого улова.

"Я невероятно счастлив, что Кевин согласился участвовать в моём фильме. Я считаю его великим актёром и жду не дождусь старта съёмок", – сказал режиссер.

Опальный актер свое возвращение пока никак не комментирует.

Сюжет "Клуба миллиардеров"

Кевин Спейси в фильме "Клуб миллиардеров"
Кевин Спейси в фильме "Клуб миллиардеров"
Фото: Pinterest

Молодые выпускники Джо Хант и Дин Картни недавно получили экономическое образование и теперь ищут способ, как применить его во взрослом мире. Этот "мир" – блистательный Лос-Анджелес начала 1980-х годов, который полон соблазнов и возможностей. Джо и Дин разрабатывают схему, как разбогатеть на чужих инвестициях. Первый легкий заработок кружит им голову, и тогда они решают играть по-крупному. В их инвестиционную сеть ввязываются крупные вкладчики, а бизнес ребят привлекает внимание прожженного дельца Рона Левина. Ему удается перехитрить начинающих аферистов и оставить их с неподъемными долгами.

"Клуб миллиардеров"
смотрите на olltv
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