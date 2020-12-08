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Кэтрин Зета-Джонс травмировала ногу во время украшения елки к Рождеству: видео

Сегодня, 12:01

Актриса активно готовилась к Рождеству

Обладательница "Оскара" Кэтрин Зета-Джонс получила серьезную травму. И как оказалось, это случилось в совершенно безобидной ситуации – супруга актера Майкла Дугласа украшала елку к Рождеству и поранила ногу.

В Instagram Кэтрин Зета-Джонс поделилась коротким роликом, в котором показала свою замотанную в пакет со льдом ногу. Но в следующей публикации все же показала результат своих трудов.

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Кэтрин Зета-Джонс уже как неделю украшает дом к рождественским праздникам, поэтому не могла не показать подписчикам украшенную гостинную

"Повредила ногу после завершения этого шедеврального натюрморта. Боль была хуже, чем схватки, но теперь я чувствую себя такой праздничной, но не такой энергичной или сказочной, как фантастичная Мэрайя Кэри. Может в следующем году. В любом случае счастливой Хануки", – написала актриса.

A post shared by Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Ранее Кэтрин Зета-Джонс поздравила своего супруга Майкла Дугласа с годовщиной свадьбы.

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Рождество елка Кэтрин Зета-Джонс
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