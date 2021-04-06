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Кэти Перри призналась, что перестала брить ноги после того, как стала мамой

Сегодня, 12:55

Певица пожаловалась на нехватку времени

В августе 2020 года Кэти Перри родила первенца от Орландо Блума. С появлением ребенка у певицы стало меньше времени на себя и она даже перестала брить ноги. Об этом Кэти рассказала в эфире шоу Amirican Idol.

После выступления одной из участниц вокального проекта, Перри начала хвалить девушку и откровенно рассказала о своей материнской жизни.

Кэти Перри
Скриншот из видео

"Как у молодой мамы у меня мало времени, поэтому я перестала брить ноги, но когда вы пели, волосы на моих ногах выросли на полтора дюйма", – сказала знаменитость.

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Напомним, что Кэти Перри родила от британского актера Орландо Блума. Девочку назвали Дэйзи Дав Блум. Для Кэти Перри малышка стала первенцем, а вот у Блума есть девятилетний сын Флинн от брака с моделью Мирандой Керр.

Предложение руки и сердца Орландо Блум сделал в 2019 году – в День святого Валентина. Свадьбу звезды перенесли из-за пандемии.

Впрочем недавно сообщалось, что Кэти Перри и Орландо Блум поженились.

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